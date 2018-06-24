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В Могилевской области лоб в лоб столкнулись Mercedes и грузовик: водитель легковушки погиб

25.06.2018 11:18 — Разное | Tut.by  
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Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Могилевской области. Об этом сообщили в УГАИ МВД.


Фото: УГАИ МВД

Авария произошла 23 июня, в 09.30. 44-летний водитель Mercedes-Benz ехал по трассе Могилев — Бобруйск в направлении областного центра. На 49-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Isuzu, которым управлял 40-летний мужчина.


Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где 24 июня в 4 утра умер.

 
Теги: Могилев
 
 
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Авария произошла 23 июня, в 09.30, на 49-м километре трассы Могилев - Бобруйск.
 
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