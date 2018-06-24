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Как из большой "двушки" сделать полноценную трехкомнатную квартиру с гардеробной и санузлом при спальне

25.06.2018 11:14 — Разное | Tut.by  
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Как из «двушки» сделать полноценную «трешку»? Очень просто! Главное условие — подходящая планировка помещений, уверены эксперты студии дизайна интерьера «ДиКинг»: «Хозяевам квартиры, над которой мы работали, повезло, у них как раз такая».


Изначальная планировка предполагала одну жилую комнату с кухонным оборудованием и вторую изолированную жилую комнату. Поскольку хозяева квартиры — молодая пара с ребенком, им необходимо было выделить спальню, детскую и кухню, совмещенную с гостиной. Для реализации поставленной задачи необходимо было перенести кухонное оборудование на противоположную стену, а на месте кухни организовать спальню родителей.


Заказчики предпочли смешать современный и скандинавский стили и дополнить их элементами лофта, такими как кирпич и бетон. Цветовая гамма виделась приглушенной. Сочетание белого, антрацита, серого, синего. В качестве акцентов могут быть деревянные элементы и яркие предметы мебели.


В зоне кухни-гостиной расположился кухонный гарнитур со всей необходимой техникой, обеденный стол-трансформер, диван, барная стойка с полками, кресло и тв-зона. На полу — ламинат и плитка, на стенах — декоративная штукатурка двух фактур: гладкая и под «бетон».


Важное условие хозяйки — отсутствие темных горизонтальных поверхностей. Поэтому все столешницы, открытые полки и напольные покрытия подобраны в светлых тонах.



В прихожей разместился небольшой шкаф для верхней одежды и консоль с пуфом и зеркалом. В зоне коридора повесили зеркало в полный рост и четыре бра. Такую подсветку можно использовать в качестве ночного освещения для маленьких детей.





Гостевой санузел располагается прямо напротив входной двери, рядом с детской комнатой. Площадь помещения пришлось немного увеличить, чтобы разместить все необходимое. Это умывальник с подвесной тумбой, унитаз, большая ванна и шкаф со стиральной машиной и бойлером.


Цвета плитки и мебели в ванной комнате соответствуют выбранной гамме во всей квартире. Это два оттенка серого, белый и дерево.


В качестве акцента всего интерьера просматривается алюминиевый профиль со светодиодной лентой, встроенный в потолок и стену. Такой прием играет не только эстетическую роль, он дает дополнительное освещение на всю длину помещения.


Спальня родителей получилась очень функциональной. В ней удалось спроектировать свою гардеробную и отдельный санузел с душевой кабиной. Помимо кровати и прикроватных тумбочек, в спальне нашлось место для небольшого туалетного столика и подвесной консоли под телевизором.


Стену за изголовьем кровати отделали акустическими деревянными панелями. Это не только эстетически красиво, но и функционально. Стена со скрытой дверью в санузел покрашена, остальные стены отделаны гладкой декоративной штукатуркой.



В спальне получилось три входа в разные помещения. В санузел ведет дверь-невидимка, которая практически незаметна, а вход в гардероб обыграли раздвижной стеклянной перегородкой.


Санузел получился очень маленький. Но в нем все же удалось разместить душевую кабину, унитаз и рукомойник. По отделке стен все лаконично и без излишеств.


В таком маленьком помещении лучше отдавать предпочтение простой плитке, без ярких узоров и рисунков.


К спальне родителей примыкает лоджия, которую заказчики решили отвести под зону отдыха. В теплое время года тут можно будет посидеть за барной стойкой или в подвесном кресле.


Детская комната получилась самой изолированной. Она находится достаточно далеко от гостиной и спальни, что поможет избежать лишнего шума.


Как и положено детской, цветовая гамма отличается от общей. Цвета использовались яркие и светлые.



Сочетание желтого и бирюзы отлично подходит для мальчиков. Хозяину комнаты пока всего лишь один год, интерьер разрабатывался «на вырост». Мебель предусмотрена для школьника: большой письменный стол с местами для хранения книг, спортивный уголок, подвесные тумбы для игрушек, спальное место и стеллаж. Пока ребенок маленький, вместо дивана будет стоять кроватка.


Три стены детской покрашены в нейтральный серо-бежевый цвет, а акцентная стена оклеена фотообоями со стилизованной картой мира.

Все материалы проекта «Большая квартира»

Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.
 
 
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