Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Совета Республики Национального собрания Беларуси.

"Главным событием форума станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". Ожидается, что в нем примут участие главы государств", - проинформировали в пресс-службе.

В рамках форума также состоятся заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, Совет делового сотрудничества, будут организованы секционные заседания.

Кроме того, пройдут неделя интеграции и сотрудничества в Могилевской области, Молодежный форум, выставка-ярмарка ремесел, турнир по хоккею с шайбой Спартакиады Союзного государства для детей и юношества и другие мероприятия. Также к форуму будет приурочена серия региональных и районных мероприятий.

"Как и в предыдущие годы, хозяйствующие субъекты и регионы заключат на форуме новые коммерческие контракты и соглашения, которые будут содействовать развитию взаимной торговли и промышленной кооперации", - отметили в пресс-службе.

Организатором форума выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при содействии Могилевского облисполкома.

Форум регионов Беларуси и России проходит ежегодно с 2014 года, поочередно в каждой из стран.

В предыдущих форумах регионов принимали участие главы государств Беларуси и России.

На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что направил приглашение Владимиру Путину принять участие в очередном форуме в октябре.