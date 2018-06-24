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Как предприятию экономить на зарплатном проекте , а его работникам получать дополнительный доход
Для юридического лица – это всего 1 белорусский рубль комиссии, и денежные средства зачисляются на текущие счета работников.
Для работников предприятия Банк БелВЭБ также предлагает выгодные условия для обслуживания в рамках тарифного плана «Зарплатный-Деловой»:
в банкоматной сети банка и в банкоматах банков-партнеров – без ограничений;
в банкомате любого банка на территории Республики Беларусь до 100 рублей;
Для тех, кто путешествует и является держателем карточек Visa Platinum и Visa Infinite, стал доступен новый премиальный сервис в рамках программы Lounge Key. Lounge Key – международная программа, которая предоставляет легкий и быстрый доступ более чем в 850 бизнес-залов ожидания аэропортов по всему миру. Членство в программе Lounge Key предоставляется держателям Visa Platinum и Visa Infinite Банка БелВЭБ бесплатно. Плата взимается только за посещение бизнес-залов из расчета 27 долларов США на человека за каждый визит.
Кроме того, до 1 декабря текущего года платежная система проводит акцию, в рамках которой держатели карточек Visa Infinite Банка БелВЭБ могут бесплатно провести 3 часа в бизнес-зале Национального аэропорта «Минск». Бесплатное посещение одного из бизнес-залов (либо союзного, либо международного сектора) предоставляется 1 раз в 30 дней.
Для тех, кто заботится о своем здоровье, с 18.06.2018 Банк БелВЭБ и медицинский центр «Экомедсервис» предлагают специальную скидку на услуги центра. «Ознакомительная скидка» предоставляется держателям платежных карточек банка и их детям до 18 лет, впервые обратившимся в «Экомедсервис», в размере 25% на все услуги центра.
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Как предприятию экономить на «зарплатном проекте» Для юридического лица – это всего 1 белорусский рубль комиссии, и денежные средства зачисляются на...
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