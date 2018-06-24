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Как предприятию экономить на зарплатном проекте , а его работникам получать дополнительный доход

25.06.2018 11:24 — Разное | Myfin  
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Как предприятию экономить на зарплатном проекте , а его работникам получать дополнительный доход
Как предприятию экономить на «зарплатном проекте»
Как предприятию экономить на зарплатном проекте , а его работникам получать дополнительный доход

Для юридического лица – это всего 1 белорусский рубль комиссии, и денежные средства зачисляются на текущие счета работников.

Для работников предприятия Банк БелВЭБ также предлагает выгодные условия для обслуживания в рамках тарифного плана «Зарплатный-Деловой»:

  • премиальные международные карточки Visa Platinum (до 100 карточек) и Visa Infinite (до 20 карточек), по которым без комиссии предусмотрена возможность бесплатного снятия любой суммы наличных в банкоматной сети банка и в банкоматах банков-партнеров, а также до 1000 рублей в банкомате любого банка на территории Республики Беларусь и за рубежом;   
  • премиальные международные карточки MasterCard World «Моцная картка» или Visa Gold с возможностью снятия наличных без комиссии:

в банкоматной сети банка и в банкоматах банков-партнеров – без ограничений;

в банкомате любого банка на территории Республики Беларусь до 100 рублей;

  • cash-back – доход в виде процента от суммы безналичных операций с использованием карточки – до 2%;
  • скидки более чем в 4 000 магазинах, участвующих в программе «Моцная картка». В рамках программы можно накапливать бонусы (в расчете 1 бонусный балл за каждые 10 рублей, потраченных на покупки), а бонусные баллы – менять на дополнительные скидки и привилегии.

Для тех, кто путешествует и является держателем карточек Visa Platinum и Visa Infinite, стал доступен новый премиальный сервис в рамках программы Lounge Key. Lounge Key – международная программа, которая предоставляет легкий и быстрый доступ более чем в 850 бизнес-залов ожидания аэропортов по всему миру. Членство в программе Lounge Key предоставляется держателям Visa Platinum и Visa Infinite Банка БелВЭБ бесплатно. Плата взимается только за посещение бизнес-залов из расчета 27 долларов США на человека за каждый визит.

Кроме того, до 1 декабря текущего года платежная система проводит акцию, в рамках которой держатели карточек Visa Infinite Банка БелВЭБ могут бесплатно провести 3 часа в бизнес-зале Национального аэропорта «Минск». Бесплатное посещение одного из бизнес-залов (либо союзного, либо международного сектора) предоставляется 1 раз в 30 дней.

Для тех, кто заботится о своем здоровье, с 18.06.2018 Банк БелВЭБ и медицинский центр «Экомедсервис» предлагают специальную скидку на услуги центра. «Ознакомительная скидка» предоставляется держателям платежных карточек банка и их детям до 18 лет, впервые обратившимся в «Экомедсервис», в размере 25% на все услуги центра.

Обращайтесь в отделения или Контакт-центр Банка БелВЭБ по телефонам (+375 17) 388-48-25 или 205 (с мобильного) и узнавайте условия тарифного плана «Зарплатный - Деловой».

*партнерский материал

 
Теги: Минск
 
 
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Как предприятию экономить на «зарплатном проекте» Для юридического лица – это всего 1 белорусский рубль комиссии, и денежные средства зачисляются на...
 
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