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Десятки тысяч детей в Беларуси бесплатно занимаются футболом
25.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Будущие звезды большого футбола. В Беларуси этим видом спорта занимаются десятки тысяч детей. Государственные спортивные школы бесплатно обучают юных игроков. Корреспондент «МИР 24» Анна Матвеева побывала на тренировке.
В центре Минска – настоящая футбольная долина. Несколько полей круглогодично открыты для тренировок спортсменов разных клубов. Дети быстро учатся – хотят играть так же, как их кумиры.
Юные футболисты проходят жесткий отбор. Бесплатно учатся лучшие. Остальные могут заниматься платно. Владимир Гурленя сетует: настоящие таланты не найти. В советское время их встречали во дворах.
В Беларуси работает и Академия футбола. Туда отбирают лучших ребят со всей республики. Делиться опытом с юными футболистами приезжают тренеры известных мировых клубов.
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В центре Минска – настоящая футбольная долина. Несколько полей круглогодично открыты для тренировок спортсменов разных клубов. Дети быстро учатся – хотят играть...
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