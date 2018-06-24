Десятки тысяч детей в Беларуси бесплатно занимаются футболом

Будущие звезды большого футбола. В Беларуси этим видом спорта занимаются десятки тысяч детей. Государственные спортивные школы бесплатно обучают юных игроков. Корреспондент «МИР 24» Анна Матвеева побывала на тренировке.

В центре Минска – настоящая футбольная долина. Несколько полей круглогодично открыты для тренировок спортсменов разных клубов. Дети быстро учатся – хотят играть так же, как их кумиры.



- Я хочу научиться играть, как Роналду

- Он быстрый, и у него дриблинг

- Мой кумир – Неймар!



Следят за чемпионатом мира и девочки. Разбирают игры футболистов в перерыве



- Салах, который пенальти забил, но болели все за Россию. Дзюба, он забил отлично.



Воспитанники клуба «Минск» уверены: заманить победу на свою половину поля можно, завязав сначала левую бутсу, а потом правую. У всех свои хитрости и приметы. В каждой схватке важен и случай, и стратегия. Главное -воспитать в юном футболисте характер.

«Неуступчивость, стремление победить, в каждом моменте быть первым. Один на миллион рождается хороший футболист, а человека хорошего воспитать – это основная, первая задача тренера. И потом уже найти его таланты спортивные», – уверен тренер футбольного клуба «Минск» Александр Струк.

Юные футболисты проходят жесткий отбор. Бесплатно учатся лучшие. Остальные могут заниматься платно. Владимир Гурленя сетует: настоящие таланты не найти. В советское время их встречали во дворах.



Такого футбола, дворового, практически не стало, и набирать сложнее намного. Когда футбол шел, можно было с плохим зрением, не видя номер на спине, по стилю движений, определить футболиста», – указал инструктор-методист футбольного клуба «Минск» Владимир Гурленя.



Вернуть былой интерес к футболу помогает госпрограмма «Родная сторона – детям». Сегодня открыто более 40 новых спортивных площадок и секций. А в планах – создание искусственных футбольных полей в каждом райцентре Беларуси.

В Беларуси работает и Академия футбола. Туда отбирают лучших ребят со всей республики. Делиться опытом с юными футболистами приезжают тренеры известных мировых клубов.



