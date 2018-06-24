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К Европейским играм минские автобусы наберут спортивную форму

25.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Минск готовится ко вторым Европейским играм. Все спортивные площадки ровно за год до турнира открыты. Необычно «спортивным» станет и городской транспорт. О том, как и на чем будут ездить спортсмены и болельщики, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

«Яркий год, яркий ты!» – таков девиз предстоящих Европейских игр. Этот слоган уже красуется на общественном транспорте. Город активно готовится принять более четырех тысяч спортсменов и в десятки больше болельщиков. Обещают, что тесно не будет. Автопарк увеличат на 400 новых автобусов и электробусов. Запустят новые маршруты.

«Их сегодня вырисовывается порядка 20-ти. Они будут направляться от студенческой деревни, где будет проживать основная масса спортсменов и аккредитованных лиц. И будут курсировать к местам проведения соревнований», – говорит Виктор Тозик, заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс».

Работы ведутся повсеместно. Гостей из 50 стран встретят в обновленном аэропорту «Минск». К Европейским играм откроют еще одну взлетно-посадочную полосу.

«Данная полоса не имеет никаких ограничений по приему всех типов воздушных судов. Она будет иметь уровень 3А, то есть взлет-посадка воздушных судов смогут происходить при любых метеоусловиях», – объясняет Василий Корнев, заместитель генерального директора по производству Национального аэропорта «Минск».

К масштабному событию готовятся и сотрудники аэропорта. Каждый должен владеть как минимум двумя иностранными языками. Многие на этом не останавливаются.

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«Я знаю английский язык, испанский. Я заканчивала лингвогуманитарный колледж. Также изучаю французский», – рассказывает Елена Янив, агент по организации обслуживания пассажиров.

Национальная авиакомпания к Европейским играм обновит и самолеты. Стыковочные рейсы сделает удобными для пересадок, а цены на билеты снизит. Появятся групповые тарифы. Ведь болельщики редко летают поодиночке.

«В первую очередь, в рамках данного мероприятия мы будем очень гибко подходить к вопросу формирования цен, а также к условиям провоза багажа. И, возможно, изменения дат вылета», – отметила Ольга Герасенко, начальник отдела рекламы и коммуникаций авиакомпании.

Добавим, что для иностранных болельщиков, которые приедут на машинах, платные дороги станут дешевле. А в городе появятся дополнительные парковки.

 



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Теги: Минск
 
 
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В обновленном аэропорту «Минск» откроют еще одну взлетно-посадочную полосу.
 
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