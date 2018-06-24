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Белорусский Голливуд: место, где вершат киноисторию
25.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси на самой известной натурной киноплощадке – в так называемом «Смолевуде» – снимают молодежный альманах «Война. Остаться человеком», передает корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.
В фильме показана белорусская глубинка в годы Великой Отечественной войны. Главные герои – три молодых парня. Их историю режиссеры фильма держат в секрете. Даже актеры знают сценарий только своего эпизода.
Натурплощадка находится Минской области недалеко от города Смолевичи. Это место популярно у кинематографистов.
Кинотерритория огромная – 120 футбольных полей. Здесь есть лес, озера, карьер и множество декораций, которые возводят к каждой картине. Например, бутафорскую деревню от настоящей сразу и не отличишь.
Деревянные постройки из
Многие режиссеры стран СНГ предпочитают снимать фильмы в «Смолевуде». Здесь можно построить декорации любой сложности за приемлемую цену. Режиссеры шутят: когда-нибудь здесь появится огромная табличка: «Смолевуд» по аналогии со знаменитым районом Лос-Анджелеса. Впрочем, и без такой надписи здесь вершат киноисторию.
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В Беларуси на самой известной натурной киноплощадке – в так называемом «Смолевуде» – снимают молодежный альманах «Война. Остаться человеком».
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