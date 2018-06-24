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Белорусский Голливуд: место, где вершат киноисторию

25.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси на самой известной натурной киноплощадке – в так называемом «Смолевуде» – снимают молодежный альманах «Война. Остаться человеком», передает корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

В фильме показана белорусская глубинка в годы Великой Отечественной войны. Главные герои – три молодых парня. Их историю режиссеры фильма держат в секрете. Даже актеры знают сценарий только своего эпизода. 
 
«Новелла называется «Будний день». Она очень атмосферная. Происходящее находится в нескольких реальностях. В центре сюжета – трое мужчин, которые спасают жизни и родину», – говорит актер Игорь Шугалеев. 

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Натурплощадка находится Минской области недалеко от города Смолевичи. Это место популярно у кинематографистов. 
  
«История натурной площадки «Беларусьфильм» очень богатая. Почти 50% фильмов, которые показывают на 9 мая, сняты здесь», – рассказал начальник натурной площадки Сергей Будницкий.

Кинотерритория огромная – 120 футбольных полей. Здесь есть лес, озера, карьер и множество декораций, которые возводят к каждой картине. Например, бутафорскую деревню от настоящей сразу и не отличишь.
  
«Главное сделать вид «как будто». Внутри дома пустота и сарай. Мы всегда чуть-чуть обманываем зрителя. Те, кто делает декорацию – мастера своего дела», – отмечает режиссер-постановщик Иван Павлов.

Деревянные постройки из фильма Александра Анисимова «Следы на воде» возвели в 2015 году и не стали разрушать. Специалисты знают: декорации пригодятся для других съемок.

«Будут достраиваться деревни и те или иные площади. Мы надеемся, что после съемок отдельных исторических фильмов все это останется, не будем разрушать интересные локации», – заявил гендиректор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский. 

Многие режиссеры стран СНГ предпочитают снимать фильмы в «Смолевуде». Здесь можно построить декорации любой сложности за приемлемую цену. Режиссеры шутят: когда-нибудь здесь появится огромная табличка: «Смолевуд» по аналогии со знаменитым районом Лос-Анджелеса. Впрочем, и без такой надписи здесь вершат киноисторию.



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В Беларуси на самой известной натурной киноплощадке – в так называемом «Смолевуде» – снимают молодежный альманах «Война. Остаться человеком».
 
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