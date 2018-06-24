Где взять деньги, если работодатель не повышает зарплату? Пять способов

В условиях, когда реальные доходы падают, работодатели повышать зарплаты сотрудникам не спешат. Конечно, лучшим ответом на вопрос «где взять деньги, если не повышают зарплату?» был бы «уволиться и найти новую, высокооплачиваемую работу». Но обычно найти новую высокооплачиваемую работу получается не сразу, а деньги нужны здесь и сейчас. Где их взять, пока вы ищете работу мечты, рассказывает "АиФ".

Экономьте

Если задаться целью и подсчитать сколько денег мы тратим на в общем-то ненужные (а иногда даже и вредные) вещи, можно сильно удивиться. Например, привычка выкуривать в день по пачке сигарет стоит порядка 80 рублей в месяц или почти 1 тысяча рублей в год (при средневзвешенной стоимости пачки сигарет 2,8 рубля, по данным PMI). А если к расходам на табак прибавить привычку покупать по стакану кофе перед работой, получится почти полторы тысячи рублей в год (при стоимости чашки кофе «на вынос» 2 рубля и 219 рабочих дней в году (с учетом отпуска) общие расходы на кофе — 438 рублей).

Для начала заведите специальный блокнот (или установите на смартфон специальное приложение) для учета своих расходов — обязательно фиксируйте все траты, как крупные, так и мелкие, такие как, например, билет на автобус или перекус на улице. Через месяц подведите итоги. Вы увидите, что незначительные, на первый взгляд, расходы «съедают» внушительную часть бюджета, и будете иметь представление от каких покупок/привычек лучше отказаться.

Подрабатывайте

Чтобы поправить финансовое положение, вовсе не обязательно устраиваться на вторую работу и трудиться днем и ночью без выходных. Сегодня полно возможностей заработать деньги, не тратя на это много времени. Например, выгуливать собаку соседей, пока те в отпуске, или забирать их ребенка из детского сада, или по дороге в офис/на предприятие подработать курьером — завести документы в какую-нибудь фирму. А если вы хорошо знаете иностранный язык, разбираетесь в химии или у вас есть строительные/ремонтные инструменты (и вы умеете ими пользоваться) можно подработать, используя свои знания и умения. В интернете полно бирж по поиску таких подработок.

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Продать ненужное

Помните классическое «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет»? Это в советском мультфильме у новоявленных жителей деревни в хозяйстве ничего ненужного не было, а в наше время сложно найти человека, не имеющего вещей, которыми он не пользуется.

Наверняка у вас есть одежда, обувь, сумки, украшения, гаджеты и т.д., которые надоели/малы/велики/вышли из моды и пылятся на антресолях. А где-то есть люди, которые без ваших дубленок/сапог/сережек жить не могут и ищут именно их. Приведу реальный пример — в прошлом году я продала кожаную сумку для ноутбука за 100 рублей (хотя сначала собиралась ее выкинуть). Покупатель признался, что искал именно эту модель, но ее давно сняли с производства.

Продать ненужные вещи можно на сайтах бесплатных объявлений. Не расстраивайтесь и не снимайте объявление с публикации, если в первый же день вам не написал десяток желающих — вещь обязательно найдет своего покупателя, дайте ей время.



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Заставьте свои активы работать

Не стоит огорчаться, если вам не досталась по наследству парочка бабушкиных квартир, и вы не можете вести беззаботную жизнь рантье. На самом деле можете. Например, когда отправляетесь в отпуск, можете сдать свое жилье туристам. Лучше делать это через сертифицированные сервисы.

А если у вас есть дача и вы бываете там только в летнее время, ее можно сдавать зимой. Пусть не за большие деньги, но дом как минимум будет под присмотром, плюс арендную плату можно направить на оплату коммунальных услуг.

Заведите доходную карту

Приносить доход должны все доступные вам активы, в том числе и зарплата (та самая, которую вам не индексируют). Заведите себе банковскую карту с кешбэком и процентом на остаток и переводите все деньги на нее. Во-первых, за каждую покупку, оплаченную доходной карточкой, вы будете получать бонусы (которые потом можно обменять на какой-нибудь презент) или настоящие рубли. Во-вторых, на оставшиеся на счету средства банк будет начислять процент. Как правило, он меньше, чем у вклада, но зато в любой момент деньги можно снять без потери накоплений и каких бы то ни было комиссий.