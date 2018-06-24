Витамины с грядки. Какие огородные овощи самые полезные?

Наш эксперт – врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Зелёный лук

Кому полезен

Тем, кто часто простужается. У лука имеются противомикробные свойства, а по количеству витамина С он превосходит апельсины!

Кому нельзя

Больным с язвой желудка и гастритом с повышенной кислотностью в стадии обострения.

Бонус

В луке много цинка, который не только улучшает состояние репродуктивной системы, волос и ногтей, но и препятст­вует обвисанию кожи при похудении.

Ревень

Кому полезен

Любителям вкусно поесть. Ревень улучшает пищеварение, поэтому салат с этим овощем – отличный гарнир к тяжёлой мясной пище.

Кому нельзя

Из-за обилия щавелевой кислоты ревень обладает теми же противопоказаниями, что и щавель. Стоит учесть, что чем старше побеги ревеня, тем больше щавелевой кислоты они накапливают. Так что лучше закончить ревенёвый сезон до начала июля.

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Бонус

Ревень обладает послабляющим эффектом и является хорошим лекарством от запора. Если проблемы хронические, его лучше чередовать с другими средствами во избежание привыкания.

Редиска

Кому полезна

Сердечникам. Редиска содержит витамин РР (необходим для здоровья сердечно-сосудистой системы и нормального кровообращения) и горчичное масло. Последнее – богатый источник полезных жирных кислот омега-3, которые сохраняют здоровье сосудов и берегут от образования холестериновых бляшек. По количеству омега-3 горчичное масло превосходит оливковое в 10 раз!

Кому нельзя

Людям с болезнями желудка в острой форме и заболеваниями печени. Тем, кто полностью здоров, не стоит чрезмерно увлекаться пикантным овощем – шести средних редисок в день будет вполне достаточно.

Бонус

В редиске много калия, поэтому этот овощ замечательно снимает отёки, особенно в сочетании с огурцами. Такой салат – прекрасная закуска к спиртному, он поможет организму быстрее вывести вредные вещества, содержащиеся в алкоголе.

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Щавель

Кому полезен

Ослабленным людям и тем, кто страдает от гиповитаминоза. Щавель – богатейший источник витаминов группы В и кальция.

Кому нельзя

Больным подагрой, людям со склонностью к образованию камней в почках, а также при острых заболеваниях желудка и кишечника. Чтобы снизить негативный эффект от щавеля, добавьте в салат заправку с яблочным уксусом или лимонным соком. Такой соус препятствует камнеобразованию и отложению солей.

Бонус

Щавель обладает противовоспалительным, обезболивающим и ранозаживляющим действием. Поэтому растёртый в руках свежий лист этого растения можно прикладывать к ссадинам и царапинам.

Листовой салат

Кому полезен

Беременным. В салатных листьях много фолиевой кислоты, магния, кальция и железа. Именно в этих веществах организм будущей мамы нуждается особенно сильно. Поэтому зелёный салат необходим в первом триместре и на этапе планирования беременности.

Кому нельзя

Больным подагрой и мочекаменной болезнью, а также при обострении гастрита, язвы желудка и колита.

Бонус

Фолиевая кислота ускоряет обмен веществ, поэтому, если хотите похудеть, полюбите салатные листья.

Готовим по правилам

Во всех первых овощах содержится много кислот, поэтому, если слишком сильно налегать на них, можно повредить здоровье желудочно-кишечного тракта. Снизить риск можно, если есть зелёные овощи в сочетании с огурцами, помидорами и растительным маслом.

Не подвергайте зелень термической обработке. Содержащиеся в ней минералы при нагревании переходят из органической формы в неорганическую, а это может привести к мочекаменной болезни.



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Рецепты салатов

С ревенём

Надо: 250 г ревеня, пучок укропа, пучок зелёного лука, 1 помидор, растительное масло или сметана.

Приготовление: зелёный лук, ревень и укроп мелко нарежьте, тщательно перемешайте, заправьте маслом или сметаной и украсьте помидорами, нарезанными кружками.

С щавелем

Надо: половинка молодого кабачка, 1 пучок щавеля, 2 зубчика чеснока, 2 ст. ложки измельчённых грецких орехов, соль, перец, паприка, оливковое масло.

Приготовление: листья щавеля нарежьте и сложите в салатник. Кабачок нарежьте лентами с помощью овощечистки. Зелень мелко порубите. Для заправки соедините масло, паприку, соль и раздавленный чеснок.

С редиской

Надо: 250 г редиски, 2 пучка зелёного салата, 2 огурца, ½ банки консервированной кукурузы, укроп, растительное масло, соль.

Приготовление: нарежьте редис и огурцы тонкими кружочками, измельчите зелень. Перемешайте все ингредиенты, добавив кукурузу. Посолите, заправьте маслом.