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Грецию встряхнуло: у побережья зафиксировано землетрясение в 5,5 баллов
Первые толчки зафиксированы сегодня утром. Очаг землетрясения находился примерно в 30 км юго-западнее города Пилос на Пелопоннесе, на глубине 10 км.
Информации о пострадавших или разрушениях после землетрясения не поступало.
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Первые толчки зафиксированы сегодня утром. Очаг землетрясения находился примерно в 30 км юго-западнее города Пилос на Пелопоннесе, на глубине 10 км.
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