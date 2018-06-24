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Грецию встряхнуло: у побережья зафиксировано землетрясение в 5,5 баллов

25.06.2018 11:48 — Разное | ОНТ  
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Первые толчки зафиксированы сегодня утром. Очаг землетрясения находился примерно в 30 км юго-западнее города Пилос на Пелопоннесе, на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях после землетрясения не поступало.

 
 
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Первые толчки зафиксированы сегодня утром. Очаг землетрясения находился примерно в 30 км юго-западнее города Пилос на Пелопоннесе, на глубине 10 км.
 
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