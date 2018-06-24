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В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей

25.06.2018 11:45 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Чрезвычайное происшествие в Китае. В городе Яньтай мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей

ЧП произошло у одной из остановок общественного транспорта. Полиция пыталась остановить злоумышленника, однако безуспешно. Было принято решение открыть огонь. Водителя застрелили. В результате происшествия один человек погиб на месте. Еще 10 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Как выяснилось позже, мужчина 45 лет был гражданином Китая. Мотивы его действий пока неизвестны. Ведется расследование.

В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей

 
 
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Новости Китая. Чрезвычайное происшествие в Китае. В городе Яньтай мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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