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Под Марьиной Горкой мотоцикл врезался в ограждение. Погиб 15-летний сын мотоциклистки

25.06.2018 11:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 24 июня под Марьиной Горкой мотоцикл столкнулся с разделительным ограждением.  

Как сообщает УГАИ МВД, за рулём Honda VFR800F находилась 43-летняя женщина. Гражданка ехала в сторону белорусской столицы по трассе МинскГомель. По предварительным данным, женщина возвращалась после отдыха в Одесской области.  

Под Марьиной Горкой мотоцикл врезался в ограждение. Погиб 15-летний сын мотоциклистки
Фото: УГАИ МВД  

На 37 километре дороги водитель не справилась с управлением и врезалась в разделительное тросовое ограждение, после чего мотоцикл опрокинулся.  

Под Марьиной Горкой мотоцикл врезался в ограждение. Погиб 15-летний сын мотоциклистки
Фото: УГАИ МВД  

В результате аварии 15-летний сын женщины получил несовместимые с жизнью травмы.  

Летом 2018 года в Дзержинске грузовик столкнулся с мотоциклом. 

Погиб мотоциклист – подробнее здесь.  

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 24 июня под Марьиной Горкой мотоцикл столкнулся с разделительным ограждением.   Как сообщает УГАИ МВД, за рулём Honda VFR800F находилась...
 
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