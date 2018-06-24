Под Марьиной Горкой мотоцикл врезался в ограждение. Погиб 15-летний сын мотоциклистки

Новости Беларуси. Вечером 24 июня под Марьиной Горкой мотоцикл столкнулся с разделительным ограждением.

Как сообщает УГАИ МВД, за рулём Honda VFR800F находилась 43-летняя женщина. Гражданка ехала в сторону белорусской столицы по трассе Минск – Гомель. По предварительным данным, женщина возвращалась после отдыха в Одесской области.



Фото: УГАИ МВД

На 37 километре дороги водитель не справилась с управлением и врезалась в разделительное тросовое ограждение, после чего мотоцикл опрокинулся.



Фото: УГАИ МВД

В результате аварии 15-летний сын женщины получил несовместимые с жизнью травмы.

Летом 2018 года в Дзержинске грузовик столкнулся с мотоциклом.