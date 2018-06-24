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Под Марьиной Горкой мотоцикл врезался в ограждение. Погиб 15-летний сын мотоциклистки
Новости Беларуси. Вечером 24 июня под Марьиной Горкой мотоцикл столкнулся с разделительным ограждением.
Как
На 37 километре дороги водитель не справилась с управлением и врезалась в разделительное тросовое ограждение, после чего мотоцикл опрокинулся.
В результате аварии 15-летний сын женщины получил несовместимые с жизнью травмы.
Летом 2018 года в Дзержинске грузовик столкнулся с мотоциклом.
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Новости Беларуси. Вечером 24 июня под Марьиной Горкой мотоцикл столкнулся с разделительным ограждением. Как сообщает УГАИ МВД, за рулём Honda VFR800F находилась...
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