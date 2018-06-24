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Легковушка превратилась в груду металла. Ночью на МКАД Mazda врезалась в грузовик дорожников
Новости Беларуси. На МКАД в машину дорожников врезался легковой автомобиль.
По информации МЧС, авария произошла ночью 25 июня на внешнем кольце второго километра МКАД
Произошло столкновение Mazda и грузовика прикрытия дорожных рабочих.
Из салона легковушки были деблокированы 37-летний водитель и 36-летний пассажир. Пострадавших в бессознательном состоянии доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
В конце мая произошло столкновение двух грузовиков в Бешенковичском районе.
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Новости Беларуси. На МКАД в машину дорожников врезался легковой автомобиль. По информации МЧС, авария произошла ночью 25 июня на внешнем кольце второго километра...
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