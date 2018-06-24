​О чём объявит Дарья Домрачева на пресс-конференции?

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону собирает пресс-конференцию.

После завершения олимпийского сезона (ещё к началу мая) спортсменка обещала определиться с вопросом о продолжении карьеры. Но до сих пор никаких заявлений по этому поводу не делала. Срок её контракта со сборной Беларуси истекает 30 июня. Сейчас в тренировочном процессе участвует лишь одна спортсменка из основного олимпийского состава – Ирина Кривко. Динара Алимбекова проходит реабилитацию после операции на плече, Надежда Скардино и Надежда Писарева карьеры завершили. Напомним, Дарья Домрачева – обладательница шести олимпийских наград: четырёх золотых, серебряной и бронзовой, двукратная чемпионка мира.