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​О чём объявит Дарья Домрачева на пресс-конференции?

25.06.2018 11:52 — Разное | ОНТ  
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 Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону собирает пресс-конференцию.

После завершения олимпийского сезона (ещё к началу мая) спортсменка обещала определиться с вопросом о продолжении карьеры. Но до сих пор никаких заявлений по этому поводу не делала. Срок её контракта со сборной Беларуси истекает 30 июня. Сейчас в тренировочном процессе участвует лишь одна спортсменка из основного олимпийского состава – Ирина Кривко. Динара Алимбекова проходит реабилитацию после операции на плече, Надежда Скардино и Надежда Писарева карьеры завершили. Напомним, Дарья Домрачева – обладательница шести олимпийских наград: четырёх золотых, серебряной и бронзовой, двукратная чемпионка мира. 

 
 
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону собирает пресс-конференцию.
 
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