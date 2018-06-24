​Лидеры ЕС не смогли договориться по проблеме беженцев

В Брюсселе прошёл внеочередной саммит.

Участие в нём приняли главы 16 государств. Италия на встрече выдвинула список условий. Он, в частности, предполагает отказ от Дублинского соглашения, по которому ответственность за мигранта несёт та страна, куда человек совершил первый въезд. Президент Франции назвал дискуссию полезной. По его словам, удалось устранить решения, которые не соответствуют ценностям Евросоюза. А именно – отказ впускать беженцев на внешних границах ЕС. Напомним, партнёр партии Ангелы Меркель по коалиции, министр внутренних дел Германии заявил о намерении закрыть немецкие границы для беженцев без документов и уже зарегистрированных в какой-либо другой стране Европейского союза.