

Лавочки в авангардном стиле появились в Солигорске. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова

И снова подарок для города. Две новые лавочки появились на наших улицах благодаря молодым и креативным сотрудникам одной из строительных компаний. Свежий взгляд на обычные вещи — и вот вам результат! Лавочки в авангардном стиле! Необычно и привлекает внимание.

Яркое цветовое решение и четкие геометрические линии отлично впишутся в городской пейзаж. Можно даже устроить тематическую фотосессию. Ведь лавочки выполнены не просто в авангардном стиле, а по мотивом картин нидерландского художника Пола Мондриана.









В таком же стиле будет выполнено внешнее и внутреннее оформление жилого дома, который строится по ул. Горького компанией «Квадрат-групп».









Лавочки можно найти на ул. Набережной в районе Детского пляжа и в парке «Четырех стихий» со стороны ул. Козлова. Дарители — компания «Квадрат-групп» надеется, что подарок к юбилею Солигорска понравится жителям и гостям города.

Автор статьи и фото: Ксения МОЛЧАНОВА.