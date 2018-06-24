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Лавочки в авангардном стиле появились в Солигорске. ФОТОФАКТ.
25.06.2018 — Разное | Soligorsk News
16 июня 2018 20:44 3153
Лавочки в авангардном стиле появились в Солигорске. ФОТОФАКТ.
И снова подарок для города. Две новые лавочки появились на наших улицах благодаря молодым и креативным сотрудникам одной из строительных компаний. Свежий взгляд на обычные вещи — и вот вам результат! Лавочки в авангардном стиле! Необычно и привлекает внимание.
Яркое цветовое решение и четкие геометрические линии отлично впишутся в городской пейзаж. Можно даже устроить тематическую фотосессию. Ведь лавочки выполнены не просто в авангардном стиле, а по мотивом картин нидерландского художника Пола Мондриана.
В таком же стиле будет выполнено внешнее и внутреннее оформление жилого дома, который строится по ул. Горького компанией «Квадрат-групп».
Лавочки можно найти на ул. Набережной в районе Детского пляжа и в парке «Четырех стихий» со стороны ул. Козлова. Дарители — компания «Квадрат-групп» надеется, что подарок к юбилею Солигорска понравится жителям и гостям города.
Автор статьи и фото: Ксения МОЛЧАНОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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16 июня 2018 20:44 3153 Лавочки в авангардном стиле появились в Солигорске....
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