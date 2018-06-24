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Перенос рабочих дней в Июле в 2018 году в Беларуси
25.06.2018 — Разное | Soligorsk News
15 июня 2018 13:45 2193
Перенос рабочих дней в Июле в 2018 году в Беларуси
Совет Министров Республики Беларусь постановлением 903 от 29 ноября 2017 года утвердил график переноса выходных дней в июле 2018 года:
Рабочий день с понедельника 2 июля переносится на субботу 7 июля 2018 г.;
Выходные и праздничные дни в Июле 2018
В результате переноса выходных и рабочих дней в начале июля 2018 согласно графику переноса от МинТруда жители Беларуси получат четыре выходных дня подряд: 30 июня и 1, 2, 3 июля 2018.
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15 июня 2018 13:45 2193 Перенос рабочих дней в Июле в 2018 году в Беларуси ...
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