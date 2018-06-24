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Перенос рабочих дней в Июле в 2018 году в Беларуси

25.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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15 июня 2018 13:45 2193

Перенос рабочих дней в Июле в 2018 году в Беларуси

Автор: Эдуард Кидяев.

Совет Министров Республики Беларусь постановлением 903 от 29 ноября 2017 года утвердил график переноса выходных дней в июле 2018 года:

Перенос рабочих дней в Июле в 2018 году в Беларуси

Рабочий день с понедельника 2 июля переносится на субботу 7 июля 2018 г.;

С другой стороны выходной день с субботы 7 июля переносится на понедельник 2 июля 2018 r.

Перенос рабочих дней в Июле в 2018 году в Беларуси
Перенос рабочих дней в Июле в 2018 году в Беларуси

Выходные и праздничные дни в Июле 2018

1 июля воскресенье — выходной день;

2 июля понедельник — выходной день;

3 июля — День независимости Республики Беларусь;

8 июля — выходной день;

14 и 15 июля — выходные дни;

21 и 22 июля — выходные дни;

28 и 29 июля — выходные дни.

В результате переноса выходных и рабочих дней в начале июля 2018 согласно графику переноса от МинТруда жители Беларуси получат четыре выходных дня подряд: 30 июня и 1, 2, 3 июля 2018.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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15 июня 2018 13:45 2193 Перенос рабочих дней в Июле в 2018 году в Беларуси ...
 
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