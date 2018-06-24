

Перенос рабочих дней в Июле в 2018 году в Беларуси Автор: Эдуард Кидяев.

Совет Министров Республики Беларусь постановлением 903 от 29 ноября 2017 года утвердил график переноса выходных дней в июле 2018 года:

Рабочий день с понедельника 2 июля переносится на субботу 7 июля 2018 г.;



С другой стороны выходной день с субботы 7 июля переносится на понедельник 2 июля 2018 r.











Выходные и праздничные дни в Июле 2018



1 июля воскресенье — выходной день;



2 июля понедельник — выходной день;



3 июля — День независимости Республики Беларусь;



8 июля — выходной день;



14 и 15 июля — выходные дни;



21 и 22 июля — выходные дни;



28 и 29 июля — выходные дни.



В результате переноса выходных и рабочих дней в начале июля 2018 согласно графику переноса от МинТруда жители Беларуси получат четыре выходных дня подряд: 30 июня и 1, 2, 3 июля 2018.

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