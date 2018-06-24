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Ольга Барабанщикова родила дочь
Экс-теннисистка и дизайнер одежды Ольга Барабанщикова в возрасте 38 лет родила дочь. Это ее первый ребенок.
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В соцсети у Барабанщиковой много очень трогательных "беременных" фотографий.
"Боженька послал нам самое большое чудо в этой жизни - ребеночка. Мне все еще порой не верится, что это происходит со мной… неудачная беременность 7 лет назад, боль и страх. Дикая боязнь того, что ситуация снова повторится. Затем много лет "проб" забеременеть… и ничего. Но вот, видимо, там решили, что пришло и мое время. Я бесконечно благодарна - каждый день", - делилась своими чувствами с подписчиками Instagram ранее Ольга Барабанщикова.
Супругом Ольги Барабанщиковой является российский бизнесмен Алексей Селиваненко. Поженились они летом 2016 года, пишет
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Экс-теннисистка и дизайнер одежды Ольга Барабанщикова в возрасте 38 лет родила дочь. Это ее первый ребенок.
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