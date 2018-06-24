ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ольга Барабанщикова родила дочь

25.06.2018 11:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Экс-теннисистка и дизайнер одежды Ольга Барабанщикова в возрасте 38 лет родила дочь. Это ее первый ребенок.

Ольга Барабанщикова родила дочь
В Instagram маму все поздравляют с рождением малышки. 

В соцсети у Барабанщиковой много очень трогательных "беременных" фотографий. 

"Боженька послал нам самое большое чудо в этой жизни - ребеночка. Мне все еще порой не верится, что это происходит со мной… неудачная беременность 7 лет назад, боль и страх. Дикая боязнь того, что ситуация снова повторится. Затем много лет "проб" забеременеть… и ничего. Но вот, видимо, там решили, что пришло и мое время. Я бесконечно благодарна - каждый день", - делилась своими чувствами с подписчиками Instagram ранее Ольга Барабанщикова. 


Супругом Ольги Барабанщиковой является российский бизнесмен Алексей Селиваненко. Поженились они летом 2016 года, пишет belta.by

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-теннисистка и дизайнер одежды Ольга Барабанщикова в возрасте 38 лет родила дочь. Это ее первый ребенок.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика