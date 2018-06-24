Как он нам дорог! Почему Лукашенко охраняют круче, чем Папу Римского?

Салідарнасць ", обратило на себя внимание то, как было организовано это мероприятие. Как пишет "", обратило на себя внимание то, как было организовано это мероприятие.

Выступая перед собравшимися, Лукашенко восхитился полными трибунами.





— Я очень рад, что сегодня нет свободных мест на этом стадионе, — заявил во время торжественного открытия Александр Лукашенко.





Пикантность ситуации заключалась в том, что за заполнение трибун несли обязанность «ответственные люди» и посмотреть матч вместе с Лукашенко можно было только по пригласительным.





Более того, предприняты были небывалые меры безопасности. Из-за участия Лукашенко в мероприятии на стадион необходимо было приходить минимум за час до начала церемонии!





В этой связи вспомнилась недавняя поездка в Берлин на семинар «Футбол и культура футбольных болельщиков в открытом обществе».





Было очень любопытно, как же в Германии обеспечивают безопасность высших должностных лиц, которые посещают спортивные мероприятия? Тем более что я имела возможность побывать сразу на нескольких стадионах Берлина.





В числе которых был и «Олимпиаштадион» – на него частенько заглядывает руководство Германии, включая канцлера Ангелу Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Здесь же на VIP-трибуне сидел Папа Римский Бенедикт XVI, когда посещал страну в 2011 году.





Заметьте, что даже в плане роскоши кресла для Меркель, Папы Римского и прочих VIP-персон мирового уровня сильно уступают мягким сиденьям для белорусского руководства.





Не говоря уже о мерах безопасности на VIP-трибуне. От остальных болельщиков белорусские випы отгорожены высоким и, не исключено, пуленепробиваемым стеклом. Тогда как на немецком олимпийском стадионе обошлись обычными металлическими перегородками.

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Но, может, тогда особое внимание уделено самой охране стадиона в Берлине, когда там появляются высокие гости? Я задала этот вопрос руководителю службы безопасности «Олимпиаштадион».





— На мою работу это не влияет, — пояснил он. — Я лишь показываю моим коллегам из службы охраны этих политиков, как сориентироваться на местности, как пройти в ложу и прочие нюансы. Но я не занимаюсь охраной непосредственно политиков.





Естественно, о заполнении болельщиками стадиона за час до приезда Меркель или, тем более, специально приглашенных на матч людях, речи здесь даже не идет.





А что же полицейские? Их во время матча на стадионе вообще нет — вне зависимости от того, кто сидит на VIP-трибуне. Полицейские могут появиться только в случае, когда на матче произошел какой-то инцидент (до этого они на глаза болельщикам даже не показываются).





В полицейском участке №22 Берлина, под юрисдикцией которого находится «Олимпиаштадион», пояснили, что их действия зависят от степени риска, которая присваивается каждому футбольному матчу: по шкале от 1 до 4-х.





Но влияет на это не персона на VIP-трибуне, а возможность беспорядков. И тут уже смотрят исключительно на болельщиков, присваивая им категории от А (спокойные, которые просто пришли посмотреть матч) до С (фанатов, которые едут, чтобы подраться).









То есть, полицейские главным в своей работе видят исключительно защиту правопорядка и безопасность всех людей на стадионе, а не какого-то одного отдельно взятого человека, пусть и очень уважаемого.





Вот и выходит, что Папу Римского, Ангелу Меркель и прочих мировых политиков берегут не так щепетильно, как Лукашенко. Причем, заметьте, у нас на деньги налогоплательщиков охраняют... от них же!



