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Как он нам дорог! Почему Лукашенко охраняют круче, чем Папу Римского?
21 июля Лукашенко посетил обновленный стадион «Динамо» и даже посмотрел там половину футбольного матча.
VIP-трибуна на «Олимпиаштадион»
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Выступая перед собравшимися, Лукашенко восхитился полными трибунами.
— Я очень рад, что сегодня нет свободных мест на этом стадионе, — заявил во время торжественного открытия Александр Лукашенко.
Пикантность ситуации заключалась в том, что за заполнение трибун несли обязанность «ответственные люди» и посмотреть матч вместе с Лукашенко можно было только по пригласительным.
Более того, предприняты были небывалые меры безопасности. Из-за участия Лукашенко в мероприятии на стадион необходимо было приходить минимум за час до начала церемонии!
В этой связи вспомнилась недавняя поездка в Берлин на семинар «Футбол и культура футбольных болельщиков в открытом обществе».
Было очень любопытно, как же в Германии обеспечивают безопасность высших должностных лиц, которые посещают спортивные мероприятия? Тем более что я имела возможность побывать сразу на нескольких стадионах Берлина.
В числе которых был и «Олимпиаштадион» – на него частенько заглядывает руководство Германии, включая канцлера Ангелу Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Здесь же на VIP-трибуне сидел Папа Римский Бенедикт XVI, когда посещал страну в 2011 году.
Заметьте, что даже в плане роскоши кресла для Меркель, Папы Римского и прочих VIP-персон мирового уровня сильно уступают мягким сиденьям для белорусского руководства.
Не говоря уже о мерах безопасности на VIP-трибуне. От остальных болельщиков белорусские випы отгорожены высоким и, не исключено, пуленепробиваемым стеклом. Тогда как на немецком олимпийском стадионе обошлись обычными металлическими перегородками.
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Но, может, тогда особое внимание уделено самой охране стадиона в Берлине, когда там появляются высокие гости? Я задала этот вопрос руководителю службы безопасности «Олимпиаштадион».
— На мою работу это не влияет, — пояснил он. — Я лишь показываю моим коллегам из службы охраны этих политиков, как сориентироваться на местности, как пройти в ложу и прочие нюансы. Но я не занимаюсь охраной непосредственно политиков.
Естественно, о заполнении болельщиками стадиона за час до приезда Меркель или, тем более, специально приглашенных на матч людях, речи здесь даже не идет.
А что же полицейские? Их во время матча на стадионе вообще нет — вне зависимости от того, кто сидит на VIP-трибуне. Полицейские могут появиться только в случае, когда на матче произошел какой-то инцидент (до этого они на глаза болельщикам даже не показываются).
В полицейском участке №22 Берлина, под юрисдикцией которого находится «Олимпиаштадион», пояснили, что их действия зависят от степени риска, которая присваивается каждому футбольному матчу: по шкале от 1 до 4-х.
Но влияет на это не персона на VIP-трибуне, а возможность беспорядков. И тут уже смотрят исключительно на болельщиков, присваивая им категории от А (спокойные, которые просто пришли посмотреть матч) до С (фанатов, которые едут, чтобы подраться).
То есть, полицейские главным в своей работе видят исключительно защиту правопорядка и безопасность всех людей на стадионе, а не какого-то одного отдельно взятого человека, пусть и очень уважаемого.
Вот и выходит, что Папу Римского, Ангелу Меркель и прочих мировых политиков берегут не так щепетильно, как Лукашенко. Причем, заметьте, у нас на деньги налогоплательщиков охраняют... от них же!
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21 июля Лукашенко посетил обновленный стадион «Динамо» и даже посмотрел там половину футбольного матча.
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