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Свободный театр принес на ЛГБТ-парад в Торонто портрет министра МВД Шуневича
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В Инстаграме Беларуского Свободного театра появились фотографии с ЛГБТ-парада в Торонто. На них актриса театра Юлия Шевчук и участница российского Pussy Riot Мария Алехина стоят с масками с министром внутренних дел Беларуси Игорем Шуневичем. При этом главный беларуский милиционер с вызывающем макияжем и покрашеными волосами. Это акция в поддержку Вики Биран, которая после появления гомофобной статьи на сайте МВД и неоднозначных высказываний главы ведомства Игоря Шуневича вышла с плакатом «Сами вы подделка» к зданиям МВД, КГБ и Дому правительства.
А в Facebook Николая Халезина, руководителя театра,
Напомним, что портрет Шуневича уже
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