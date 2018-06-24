﻿ Свободный театр принес на ЛГБТ-парад в Торонто портрет министра МВД Шуневича. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свободный театр принес на ЛГБТ-парад в Торонто портрет министра МВД Шуневича

25.06.2018 11:38 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В Инстаграме Беларуского Свободного театра появились фотографии с ЛГБТ-парада в Торонто. На них актриса театра Юлия Шевчук и участница российского Pussy Riot Мария Алехина стоят с масками с министром внутренних дел Беларуси Игорем Шуневичем. При этом главный беларуский милиционер с вызывающем макияжем и покрашеными волосами. Это акция в поддержку Вики Биран, которая  после появления гомофобной статьи на сайте МВД и неоднозначных высказываний главы ведомства Игоря Шуневича вышла с плакатом «Сами вы подделка» к зданиям МВД, КГБ и Дому правительства.

 

@belarusfreetheatre @tvoj_ya @pridetoronto. Shunevich, we will rock U! #shunevichurfake #wearereal

Публикация от Belarus Free Theatre (@belarusfreetheatre)

А в Facebook Николая Халезина, руководителя театра, появилось фото процесса изготовления масок.


Напомним, что портрет Шуневича уже участвовал в параде в Кентукки, США. 

Читайте по теме: Активист Петр Маркелов провел в заключении 72 часа за фотошоп

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Инстаграме Беларуского Свободного театра появились фотографии с ЛГБТ-парада в Торонто. На них актриса театра Юлия Шевчук и участница российского Pussy Riot Мария...
 
Новости дня
Новости разные
 
10 человек задержаны во Франции по подозрению в подготовке атак на мусульман
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика