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Беларусам стало проще добиться алиментов от тех, кто живет заграницей. Рассказываем, как это работает
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Беларусь присоединилась к международной Конвенции о порядке взыскания алиментов,
Как это будет работать
Юристы смогут подать в суд другой страны два вида просьб: о вынесении решения о выплате алиментов или же о признании и исполнении решений об алиментах. То есть решение о выплате алиментов, вынесенное беларуским судом, автоматически признается судом государства-участника конвенции. Документы должны быть поданы через центральный орган, который координирует эту деятельность, — отдел исполнения международных договоров управления международного сотрудничества Министерства юстиции. При этом как-то избежать выплат с помощью местной системы не получится: по условиям конвенции решения судов–участников запрещено пересматривать. Кроме этого, государство, куда приходит просьба о взыскании алиментов, обязано предоставить бесплатную правовую помощь заявителю.
Как это работает сейчас
Например, с Россией взыскание работает таким образом: беларуский суд принимает решение о выплате алиментов, оно пересылается в Россию и сразу поступает в исполнительное производство. С другими странами, с которыми были соглашения и раньше, все немножко по-другому: сначала суд другой стороны рассматривает принятое в Беларуси решение и только потом автоматически выдает документ на взыскание нужных сумм.
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