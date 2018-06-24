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Беларусам стало проще добиться алиментов от тех, кто живет заграницей. Рассказываем, как это работает

25.06.2018 11:09 — Разное | KYKY  
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Беларусь присоединилась к международной Конвенции о порядке взыскания алиментов, пишет sb.by. Если беларус(-ка) раньше мог уехать заграницу и так скрываться от уплаты алиментов, то теперь это не получится. У иностранцев тоже пропала возможность прятаться в Беларуси. Конвенция работает между Беларусью и Австрией, Албанией, Бельгией, Болгарией, Боснией и Герцеговиной, Бразилией, Великобританией, Венгрией, Германией, Грецией, Ирландией, Испанией, Италией, Кипром, Латвией, Литвой, Люксембургом, Мальтой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Словакией, Словенией, США, Турцией, Украиной, Финляндией, Францией, Хорватией, Черногорией, Чехией, Швецией, Эстонией. Несмотря на то, что Россия не состоит в Конвенции, у нас уже давно есть договор о правовом сотрудничестве, так что и там не получится спрятаться. 

Как это будет работать

Юристы смогут подать в суд другой страны два вида просьб: о вынесении решения о выплате алиментов или же о признании и исполнении решений об алиментах. То есть решение о выплате алиментов, вынесенное беларуским судом, автоматически признается судом государства-участника конвенции. Документы должны быть поданы через центральный орган, который координирует эту деятельность, — отдел исполнения международных договоров управления международного сотрудничества Министерства юстиции. При этом как-то избежать выплат с помощью местной системы не получится: по условиям конвенции решения судов–участников запрещено пересматривать. Кроме этого, государство, куда приходит просьба о взыскании алиментов, обязано предоставить бесплатную правовую помощь заявителю.

Как это работает сейчас

Например, с Россией взыскание работает таким образом: беларуский суд принимает решение о выплате алиментов, оно пересылается в Россию и сразу поступает в исполнительное производство. С другими странами, с которыми были соглашения и раньше, все немножко по-другому: сначала суд другой стороны рассматривает принятое в Беларуси решение и только потом автоматически выдает документ на взыскание нужных сумм.

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