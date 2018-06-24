4 августа на «Боровой» уже в 11 раз пройдет фестиваль «Рок за Бобров» . В прошлом году минчане ворчали, что группы не исполнили те хиты, которые от них ждали: «Сплины» привезли новый альбом и не пели песни из предыдущих, группа Brutto оставила «за кадром» хиты «Ляписов». Поэтому в этом году организаторы проводят голосование среди читателей AFISHA.TUT.BY, чтобы те выбрали, какие хиты они уж точно хотят услышать от исполнителей.

Спеть нельзя пропустить — в этом предложении именно вы можете расставить запятые так, как хотите, а результаты голосования будут переданы артистам с просьбой выполнить «программу по заявкам».





ДДТ: выбираем или хит, или незаслуженно забытый мотив

Песня «Не стреляй» стала первой в репертуаре тогда еще группы без названия, ее в спешке готовили и записывали на уфимской телестудии для (внимание!) советского конкурса молодых исполнителей «Золотой камертон». Песня актуальна уже почти 40 лет, на 15 лет больше, чем хитяра «Это все!» — ее знает каждый житель постсоветского пространства, включая тех, кто не смотрел фильм «Русский транзит» о лихих 90-ых в Петербурге. Именно для него она и была написана в качестве саундтрека. «Адам и Ева» — песня, к которой нельзя остаться равнодушным: ее или любят, или не понимают поклонники группы, но признают за ней право называться отличной песней о любви. К сожалению, на фестивалях исполняется редко.

«Сплин»: о девушке, любви и большом сердце с явной тахикардией

Песня «Орбит без сахара» была написана на съемной в Москве о некой девушке Наташе, проживавшей в то время в той же квартире. Для съемок в клипе искали массовку — на объявление в течении буквально дня откликнулось около 150 девушек. Вообще, песни группы писались быстро, например, раритетная почти забытая песня группы «Бонни и Клайд» была написана Васильевым во время просмотра одноименного фильма. Финальная точка композиции пришлась на титры картины. Ну, а «Мое сердце остановилось» — композиция, написанная тоже о любви, когда сердце замирает и… весь фестиваль точно будет скандировать припев.

«Ляпис-98»: футбольный гимн против капитала

Почти все песни из альбома «Ты кинула» стали народными хитами, их знают наизусть уже несколько поколений фанатов, так что одноименная песня — знаковая для группы. Равно как и «Капитал» — ее слова знают даже те, кто не знаком с творчеством легендарной группы (если такие вообще есть). Интересно, что эта песня была переработана бывшим солистом группы «Кар-мэн» Богданом Титомиром и использовалась в качестве саундтрека к фильму «ПираМММида». Гимн футбольного клуба «Динамо-Минск» мы решили включить в список в честь Чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит так удивительно близко к белорусским границам. Эта песня нигде официально не издавалась, почему бы и не послушать?..

«Звери»: саундреки фильмов в борьбе за право быть спетыми

Песни группы неоднократно использовались в саундтреках к фильмам. «Районы-кварталы» и «Дожди-пистолеты» звучали в ленте «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики. Хит «Дожди-пистолеты» Рома написал всего в 19 лет из-за своей любви к девушке, у которой был другой. В апреле 2014 года «Звери» презентовали сингл «Лучшее в тебе», который стал саундтреком к сериалу «Майские ленты». Голосуйте, чему хотите подпевать вы.

ЛСП: немного лирики, щепотка депрессии

Именно с песней «Маг» группа получила своих первых преданных фанатов. Слушая его в 2011-м, хотелось верить, что «ЛСП» вырастут в массово популярных артистов — в принципе, так и произошло. «Плевок в вечность» за всем трагизмом в итоге все равно остается позитивным треком, заявляет об уверенности группы в своих решениях, в своем творчестве, в пути, который они выбрали. Ну, а «Еще один день» — лирическая композиция, прекрасно звучащая в атмосфере оупен-эйра. Отличное гитарное соло плюс респект за упоминание Владимира Познера. Возможно, на очереди песня про Дудя?..

Кстати

Впервые в истории для поклонников фестиваля будет организована продажа билетов в расположенный напротив сцены VIP-сектор. Организаторы предоставят максимально комфортные условия для пребывания на фестивале (большой танцевальный подиум с прекрасным видом на сцену фестиваля, отдельный фудкорт, танцпол и биотуалеты).

Где: аэродром «Боровая» Когда: 4 августа Цена: 35 руб., VIP — 69 руб. Информация: 8 (029) 937-17-17 КУПИТЬ БИЛЕТ