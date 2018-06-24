​Один из пострадавших белорусов в аварии на украинской трассе уже вернулся домой

Двоих раненых перевели из реанимации, ещё двое там остаются, но их жизни ничего не угрожает.

В ДТП микроавтобус с белорусами попал недалеко от города Великие Мосты во Львовской области. В нём ехали девять граждан нашей страны. Погибла одна женщина, восемь человек пострадали. По предварительной версии, виновен в трагедии водитель легкового автомобиля, который уснул за рулём и выехал на встречную полосу. Обстоятельства ещё уточняются, возбуждено уголовное дело.