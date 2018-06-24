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Александр Лукашенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост Президента Турции
В первом туре выборов политик набрал более 50 процентов голосов и с большим отрывом обошёл соперников.
Его главный оппонент – кандидат от оппозиции Мухаррем Индже получил около 30 процентов голосов, и уже признал своё поражение. Выборы стали первыми после референдума по конституционной реформе – большинство граждан высказались за переход от парламентской формы правления к президентской.
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В первом туре выборов политик набрал более 50 процентов голосов и с большим отрывом обошёл соперников.
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