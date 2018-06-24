|
В ДТП попали рабочие дорожной службы
ДТП с участием автомобиля дорожных рабочих случилось 25 июня в 01:46 на 2-м кольце МКАД.
Об этом
По информации спасателей, столкнулись автомобиль «Мазда 626» 1996 года выпуска и грузовой автомобиль прикрытия дорожных рабочих «МАЗ-5337» 2012 года выпуска.
Работники МЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя «Мазды» и пассажира, которые находились без сознания и были госпитализированы.
Водитель – 1981 года рождения, пассажир – 1982-го.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП с участием автомобиля дорожных рабочих случилось 25 июня в 01:46 на 2-м кольце МКАД. Об этом сообщает служба МЧС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)