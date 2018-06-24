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В ДТП попали рабочие дорожной службы

25.06.2018 12:01 — Разное | БДГ  
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ДТП с участием автомобиля дорожных рабочих случилось 25 июня в 01:46 на 2-м кольце МКАД.

Об этом сообщает служба МЧС.

По информации спасателей, столкнулись автомобиль «Мазда 626» 1996 года выпуска и грузовой автомобиль прикрытия дорожных рабочих «МАЗ-5337» 2012 года выпуска.

Работники МЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя «Мазды» и пассажира, которые находились без сознания и были госпитализированы.

Водитель – 1981 года рождения, пассажир – 1982-го.

 
 
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ДТП с участием автомобиля дорожных рабочих случилось 25 июня в 01:46 на 2-м кольце МКАД. Об этом сообщает служба МЧС.
 
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