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Более 30 крупных мероприятий пройдет в Минске ко Дню Независимости

25.06.2018 10:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Более 30 крупных мероприятий пройдет в Минске ко Дню Независимости
БЕЛТА

Более 30 крупных культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Независимости, пройдет в Минске 2-3 июля, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Павел Скалабан.

Более 30 крупных мероприятий пройдет в Минске ко Дню Независимости Будет ли 3 июля военный парад в Минске?

Так, 2 июля возле Дворца спорта состоится "Дзень вышыванкі" и физкультурно-спортивный праздник.

3 июля центральным событием станет парад войск Минского гарнизона и массовое театрализованное представление "Мой родны кут". Основными концертными площадками в День Независимости будет территория у Дворца спорта и Верхний город. Концерты творческих коллективов и праздничные гулянья будут организованы во всех районах города. Завершится вечер праздничным салютом.

Наземный общественный транспорт будет ходить до 2 часов ночи, метрополитен - до 1.30.

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Наземный общественный транспорт будет ходить до 2 часов ночи, метрополитен - до 1.30.
 
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