Более 30 крупных мероприятий пройдет в Минске ко Дню Независимости

Более 30 крупных культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Независимости, пройдет в Минске 2-3 июля, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Павел Скалабан.

Так, 2 июля возле Дворца спорта состоится "Дзень вышыванкі" и физкультурно-спортивный праздник.

3 июля центральным событием станет парад войск Минского гарнизона и массовое театрализованное представление "Мой родны кут". Основными концертными площадками в День Независимости будет территория у Дворца спорта и Верхний город. Концерты творческих коллективов и праздничные гулянья будут организованы во всех районах города. Завершится вечер праздничным салютом.

Наземный общественный транспорт будет ходить до 2 часов ночи, метрополитен - до 1.30.