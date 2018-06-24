Анастасии Питерской из Витебска нужна помощь

Анастасии Питерской из Витебска 9 лет. В марте 2013 года ей был поставлен диагноз «нейробластома» надпочечника 4-й стадии. Девочка прошла шесть блоков химиотерапии, 10-часовую операцию, трансплантацию стволовой клетки и лучевую терапию. Долгое и тяжёлое лечение было успешным — наступила ремиссия.

Настюша пошла в первый класс. «Как и все дети, она побывала на своей первой школьной линейке, с цветами, первой учительницей», — рассказывают её родители Татьяна и Александр Питерские. — Кроме того, дома с девочкой занималась педагог художественного кружка. Настя — очень творческий ребёнок, обожает рисовать, собирать лего. Игрушечную кухню с краном, мойкой, духовкой и т.п., машину, на которой можно катать ребенка, и многое другое.

Но в декабре 2015 года в семью Питерских снова пришла беда: у Настюши был выявлен рецидив. И болезнь вернулась с утроенной силой, на этот раз поразив не мягкие ткани, а кости.

«Мы прошли антирецидивное лечение в Беларуси, которое включило в себя четыре блока высокодозной химиотерапии, МIBG-терапию в Москве и трансплантацию стволовой клетки, но болезнь не отступала. Продолжили лечение с помощью иммунотерапии антителами в Барселоне. И обследование показало, что болезнь отступает: из 19 очагов в костях осталось только два, представляющих опасность», — делятся родители Насти.

Эти два очага решено было уничтожить с помощью точечной радиотерапии, но она не сработала и пришлось начать лечение антителами. Все показатели указывают, что в этом есть смысл и у Насти есть шанс победить в бесконечной борьбе за жизнь. Но возникла другая проблема. Семья оплатила только пять блоков антител, а по новому протоколу нужно после этого прилетать в Испанию на две недели для последующих блоков каждые два месяца в течение двух лет. Каждый такой блок стоит около 21500 евро, и это без учёта перелёта, проживания и питания. Возможно, понадобятся необходимые дополнительные обследования и процедуры.

«Мы вынуждены обращаться ко всем снова и снова, очень просим вас о финансовой поддержке, ведь это поможет спасти не просто маленькую, а очень желанную жизнь!» — обращаются с просьбой о помощи родители Насти.

Благотворительные счета для помощи Насте открыты в филиале №200 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Витебск, ул. Ленина, 106, УНП 300229956, МФО АКВВВY21200, филиал 200/140:

— доллары США: транзитный счёт ВY10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000 на номер счёта ВY08 АКВВ 3134 0000 1543 1202 0140;

— белорусские рубли: транзитный счёт ВY64 АКВВ 3819 3821 0300 2200 0000 на номер счёта ВY41 АКВВ 3134 0000 1548 7202 0140;

— евро: транзитный счёт ВY10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000 на номер счёта BY АКВВ 3134 0000 1550 6202 0140

— российские рубли: транзитный счёт ВY10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000 на номер счёта ВY36 АКВВ 3134 0000 1545 5202 0140.

Дополнительную информацию можно получить у отца Александра Питерского по телефону +37529715-00-16, а также можно пополнить счёт МТС.