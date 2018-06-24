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Придумай слоган города!

25.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Придумай слоган города!

В Беларуси более 40 городов являются участниками Соглашения мэров по климату и энергии. Ветка присоединилась к Соглашению в сентябре 2016 года. Сегодня у жителей этих городов есть возможность принять участие в конкурсе на лучший слоган об энергоэффективности и изменении климата — «Слоган твоего города». Конкурс «Слоган твоего города» организован в рамках Дней энергии, которые проводятся в городах-участниках Соглашения мэров по климату и энергии и направлены на привлечение внимания жителей к вопросам энергоcбережения и изменения климата. Конкурс проводится при содействии проекта «Поддержка инициативы «Соглашение мэров» в Беларуси», финансируемого Европейским союзом в рамках инициативы EU4Energy, который реализуется МОО «Экопартнёрство».

Города, участвующие в Соглашении мэров по климату и энергии, берут на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Для достижения поставленных целей городу важно заручиться поддержкой жителей. Предпочитая личному автотранспорту велосипед, сортируя отходы или делая другие экологически дружественные действия, жители вносят личный вклад в общее дело.

Предлагаем жителям Ветковщины придумать слоган для своего города, который будет отражать важность вопросов изменения климата, энергосбережения и сокращения выбросов парниковых газов.

Участники из нашего района могут передавать свои слоганы, а также информацию об авторе (ФИО, возраст, контактные данные) в МОО «Экопартнёрство» до 6 июня на адрес ac@ecopartnerstvo.by/

Лучшие слоганы украсят фирменные сувениры для городов-подписантов Соглашения мэров. Данные сувениры будут вручены победителям конкурса.

 
 
Ссылка на источник 24
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В Беларуси более 40 городов являются участниками Соглашения мэров по климату и энергии. Ветка присоединилась к Соглашению в сентябре 2016 года. Сегодня у жителей...
 
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