Ветковчане рассказали, что для них означает День дружбы и единения славян

Народный фестиваль «Славянское единство», приуроченный ко Дню дружбы и единения славян, в этом году встретил наш город. В субботу сошлись границы трёх дружественных государств — России, Беларуси и Украины. Сотни людей собрались, чтобы в который раз отметить единство душ. А что для ветковчан означает этот праздник?

Анна Певнева, библиограф:

— Это братство народов. Беларусь, Россия и Украина всегда были вместе. У многих из нас есть родственники или знакомые в этих странах. Все мы — славяне, и поэтому каждый год с радостью отмечаем День дружбы и единения славян. На этом празднике я хочу встретить знакомых, коллег по работе из России и Украины. Тем более что я буду принимать непосредственное участие на мероприятии. Наша центральная районная библиотека подготовила тематическую площадку, на которой мы представим информацию о героях соцтруда, ветеранах и участниках войны. Также для деток будет предложена специальная конкурсная программа. Приходите, будет очень интересно!

Александра Жук, пенсионерка:

— В этот день я пойду в церковь. Наш батюшка сказал, что в субботу пройдёт Литургия, будет совершён молебен, возложим цветы к памятнику отселённым деревням. Ожидается участие представителей официальных делегаций из трёх стран. Думаю, наш город готов встретить почётных гостей. Ветка сильно преобразилась, похорошела. Единственное, что меня сильно огорчает, так это поведение ветковчан. Не успеют работники коммунхоза посадить цветочки или поставить новый забор, так сразу же начинают всё вырывать и ломать!

Галина Пысикова, директор СПЦ:

— Всегда мечтала побывать на этом празднике, но, к сожалению, не получалось. И поэтому очень рада, что мне, наконец-то, представилась такая возможность. Я обязательно приду на Красную площадь. Хочу познакомиться с новыми людьми. Вдвойне приятно встречать гостей в чистом и ухоженном городе. Уверена, Ветка достойно примет делегации из соседних стран. Наши народы всегда были тесно связаны между собой. Границы разъединили большие семьи, разлучили братьев и сестёр, бабушек и дедушек. И очень жаль, что в последнее время прослеживаются напряжённые отношения между двумя братскими государствами — Украиной и Россией.

Татьяна Цыбульская, педагог социальный:

— Сколько себя помню, всегда, ещё в советские времена, отмечался этот праздник. Есть такой монумент Дружбы, установленный на границе России, Беларуси и Украины. Возле него каждый год собирались народы трёх стран, организовывали выставки, концерты, с песнями и танцами отмечали День дружбы и единения славян. Это было настолько зрелищно и интересно, мы всегда стремились попасть на этот праздник! Так радостно, что именно в Ветке в этом году проводится фестиваль «Славянское единство». Это огромная честь для нас!

Беседовала Снежана КОРШИКОВА.