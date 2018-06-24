Во вторник, 26 июня, с 15.00 до 16.00 будет проводиться акция по профилактике болезней системы кровообращения «Цифры здоровья: артериальное давление»





Во вторник, 26 июня, с 15.00 до 16.00 в холле городской автостанции будет проводиться информационно-образовательная акция по профилактике болезней системы кровообращения «Цифры здоровья: артериальное давление» под девизом «Контролируем давление — продлеваем жизнь!».

В ходе акции у вас будет возможность измерить артериальное давление, проконсультироваться у специалистов по правильной методике его измерения и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также получить информационно-образовательные материалы и задать интересующие вас вопросы по проблеме артериальной гипертензии.