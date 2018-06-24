В субботу, 23 июня, в Ветке состоялся фестиваль славянского братства

В субботу в Ветке прошёл фестиваль славянского братства — традиционный праздник дружбы славянских народов, молодости и красоты. В последнее время он обрёл новый формат, переместившись в приграничные районы, а я помню те времена, когда фестиваль проходил на границе трёх республик у величественного монумента Дружбы. Того самого, что был воздвигнут в 1975 году на стыке Добрушского (Беларусь), Климовского (Россия) и Городнянского (Украина) районов в честь 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Так получились, что, работая в сфере культуры, а затем в органах исполнительной власти, я был непосредственным участником фестиваля славянского братства примерно с середины 80-х годов, а потому, думается, по праву могу причислить себя к старожилам данного мероприятия. Многое с тех пор отложилось в моей памяти, и сегодня хочется поделиться с читателями воспоминаниями о тех славных днях. А рассказать действительно есть о чём…

Вспоминая этот праздник, первое, что приходит на ум — это, конечно, его масштаб, который укрупнялся и расширялся с каждым годом. В итоге за сравнительно короткий срок из праздника приграничных районов он стал Международным фестивалем. На огромном поле у величавого монумента с тремя взметнувшимися в небо высокими стелами, символизирующими нерушимость дружбы народов Беларуси, Украины и России, собирались тысячи людей — от каждой республики выставлялись красочные подворья. Весь день, словно растревоженный улей, гудел праздник, поражая своей красотой, размахом и масштабностью. На огромной сцене считали за честь выступить лучшие артисты и музыкальные коллективы трёх стран, звёзды эстрады первой величины. Назову лишь некоторых: Олег Газманов, «Белый орёл», Надежда Бабкина, «Сябры», «Песняры», национальный академический хор под управлением Михаила Дриневского, государственный ансамбль песни и танца имени Григория Верёвки, Николай Гнатюк, София Ротару. Здесь каждая страна стремилась не ударить лицом в грязь.

Никогда не забуду один случай, когда на середине выступления танцевального ансамбля имени Верёвки, где в быстром украинском танце двигались 60 человек, вдруг нежданно умолкла фонограмма. Тогда растерялись зрители, но не артисты: в былом ритме с поражающей синхронностью, улыбками и артистизмом они продолжили танцевать! Ни один мускул не дрогнул на их лицах! Своё выступление мастера заканчивали под восторженные овации многотысячной толпы — вот это был настоящий профессионализм!

А что творилось на подворьях — это вообще невообразимо. Здесь, подобно финансовой бирже, шла в ход любая валюта по стихийно сложившемуся курсу: каждое подворье имело свою «фишку», поражая зрителя оригинальностью и красотой. В красочно оформленных в национальные цвета торговых палатках и павильонах было столько разной «вкуснятины», что глаза буквально разбегались от этого изобилия. Народные мастера-умельцы предлагали покупателям и зрителям свои разнообразные изделия и поделки — в общем, здесь можно было найти и купить всё, что душе угодно. Выступали замечательные самодеятельные коллективы, которые не только демонстрировали своё мастерство, но и привлекали покупателей — фестиваль гудел, веселился и радовался, захватывая и увлекая всех людей и гостей.

Знаменитая гоголевская Сорокинская ярмарка и известный немецкий «Октоберфест» не годились ни в какое сравнение с этим грандиозным зрелищем! А какие знаменитые люди и государственные деятели посещали этот фестиваль: президенты трёх стран — Александр Григорьевич Лукашенко, Владимир Владимирович Путин и Леонид Данилович Кучма, председатель Совета Министров Виктор Черномырдин, патриарх всея Руси Кирилл и Митрополит Филарет — разве это не говорит о высоком статусе и значимости фестиваля!?

Каждый год хозяйкой праздника была по очереди одна из трёх стран, которая разрабатывала сценарий его проведения, обозначала основную тему и доводила это до сведения других. Страны-соседки, в свою очередь, выстраивали подготовку к празднику в предлагаемом русле, оказывая организатору всяческую помощь и содействие. Да, действительно — подготовка к фестивалю была серьёзной, и не только со стороны работников культуры. За несколько месяцев до его начала у Монумента проводились совместные оргкомитеты с участием руководства областей, представителей торговли, строителей, дорожников, энергетиков, работников медицины, коммунального хозяйства и т.д. Здесь каждому определялись задачи, составлялись детальные планы подготовки и каждый руководитель отвечал лично за их выполнение. После этих официальных встреч по сложившейся традиции страна-хозяйка приглашала членов оргкомитета на неофициальную часть, где за столом на свежем воздухе можно было не только провозгласить тост за славянскую дружбу, но и поближе познакомиться со своими коллегами, уточнить некоторые детали и завязать деловые и дружеские связи на будущее. Зачастую здесь запросто решались вопросы, которые оставались непонятыми в ходе долгих официальных переговоров.

Официальное открытие фестиваля всегда начиналось с шествия праздничных колонн, красочно украшенных транспарантами, флагами, цветами и шарами. С трёх сторон к Монументу стекались многотысячные людские потоки. А вскоре перед собравшимися начинали выступать официальные лица и почётные гости фестиваля, которые говорили о нерушимой дружбе и единстве наших народов, взаимообогащении национальных культур, давая старт всем дальнейшим праздничным мероприятиям, и желали успехов фестивалю. В небо улетали разноцветные шары. Так начинался праздник.

Каждая страна старалась по-доброму удивить соседей, поразить их воображение — шло как бы негласное соревнование между странами-участниками фестиваля. В этой связи вспоминаю один курьёзный случай (в тот год хозяйкой фестиваля выступала Беларусь, а на следующий год эстафету принимала Украина). Когда я наблюдал за буйством красок фестиваля, вдруг заметил задумчивое лицо своего украинского коллеги. Подойдя к нему, я просил: «Что с тобой, Николай, — ты вроде как загрустил чего-то? Тебе не нравится или что-то случилось?» На что он мне честно ответил: «Да что ты — мне всё нравится! Вы — молодцы! А печален я из-за того, что вы, белорусы, настолько подняли планку, что вот стою я и думаю — а чем я в следующем году удивлять буду? И представляешь — ничего в голову не приходит!» Вот так рос уровень фестиваля — в атмосфере дружбы и творческой состязательности.

Не забыта была и молодёжь, ради которой, собственно, и проводилось это грандиозное действо. За четыре дня до официального открытия фестиваля начинал работу международный молодёжный лагерь, где лучшие представители молодого поколения трёх стран, живя в палатках, знакомились друг с другом, проводили совместные культурные, спортивные и иные мероприятия. Где каждый мог поделиться своими идеями, посмотреть на начинания других, да и просто подружиться и найти совместные интересы и темы. Обустройству молодёжного лагеря тоже уделялось должное внимание: там была вода, туалеты, душевые кабины, сцена и т.д. Безопасность пребывания и охрана были соответствующими, чтобы исключить возможность попадания в лагерь посторонних лиц; качество пищи, воды контролировалось соответствующими службами и т.д. В общем, у молодёжи были достаточно комфортные условия для проживания и совместных мероприятий. А в день открытия фестиваля лагерь прекращал работу, и молодёжь присоединялась к праздничным колоннам.

Скажу больше: на фестивале негласное соревнование шло и между отраслями, будь то культура, медицина, образование или физкультура и спорт. У представителей каждой отрасли были свои облюбованные «поляны» в лесу на своей территории, куда после окончания официальных мероприятий у Монумента приглашались коллеги из братских соседних районов и где тоже надо было не ударить лицом в грязь и показать себя с наилучшей стороны. В непринуждённой обстановке обсуждались яркие моменты праздника, завязывались знакомства и дружеские связи, выступающие на главной сцене коллективы и солисты зачастую там получали приглашения на проводимые в других республиках фестивали и конкурсы. На деле формировались механизмы взаимообогащения наших культур, решались многие вопросы по дальнейшей деятельности. До поздней ночи звучали в лесу украинские, русские, белорусские песни. А воспоминаний о том хватало до следующей встречи!

Были и такие моменты, о которых нельзя не вспомнить без улыбки. Так, на одной из встреч присутствовала делегация швейцарцев из города Иттиген, которая посещала Добруш как раз во время проведения фестиваля. Им всё очень нравилось, они восторженно цокали языками и много фотографировали. Когда слово дали российскому коллеге, тот встал и начал по памяти читать отрывок из «Вечера на хуторе близ Диканьки», который когда-то мы все учили в школе (помните у Гоголя: «…чуден Днепр при тихой погоде…»). Когда он дошёл до слов «…редкая птица долетит до середины Днепра…», то, наверное, переводчица что-то не так перевела, и один из швейцарцев обратился ко мне: «Григорий, ты, наверное, знаешь, что у нас есть озеро Лох-Несс и там обитает чудовище?» Я кивнул головой, а он продолжил: «Так вот, некоторые предприимчивые люди сделали на этом бизнес и всячески заманивают к себе туристов. А почему бы вам не сделать свой бизнес на этой реке?» Я удивился: «Какой бизнес?» На что довольный швейцарец сказал: «Дарю идею: насколько я понял, то середина Днепра является самой большой могилой в мире редких птиц! Соображаешь?» Я не мог не рассмеяться от подобной предприимчивости и кратко пересказал содержание беседы всем гостям. Хохот в лесу стоял невообразимый!

…Ну как забудешь такое, ведь всё это было, и тогда всем нам искренне верилось, что так будет всегда. И вдруг нежданно всё обрушилось. Я не политик и не хочу лезть в дела других государств, но не перестаю задаваться вопросом: "Как такое смогло произойти, как мы это смогли допустить? " Иногда, проезжая мимо монумента, мне больно смотреть на колючую проволоку, рвы, блиндажи и окопы, которые окружили памятник со всех сторон. На величественных стелах выцвела краска, отваливается штукатурка, у подножия давно не косится трава. Крупные капли дождя стекают вниз, как слёзы, и кажется, что плачет Монумент как живой укор нашему поколению, не сумевшему сберечь то, за что боролись наши деды, о чём мечтали, укрывшись одной шинелью в промозглом окопе, и за что отдавали свои жизни лучшие сыны трёх братских народов. Разве можно воспринимать это спокойно, без сердечной боли? Лично я не могу!

И всё-таки я верю, что историческая правда восторжествует и всё в конечном итоге вернётся на круги своя. Пусть в новом качестве, но обязательно вернётся. И снова, словно былинный богатырь, расправит свои плечи Монумент, снова зазвучат возле него мелодичные и певучие украинские, широкие и раздольные русские, весёлые и звонкие белорусские песни, вновь будут веселиться вокруг люди, проводиться праздники и взлетать в небо воздушные шары. Нам суждено быть вместе, родника нашей дружбы больше никому не удастся замутить — в этом я убеждён.

Очень хочется, чтобы праздник послужил делу укрепления славянского единства и каждый участник и гость вынес из него самые приятные впечатления. «Потерять — легко, а найти трудно» — учит народная мудрость. Но нам обязательно нужно найти взаимопонимание, и это будет сделано во что бы то ни стало! Другого пути у нас нет…

Григорий КОЗЫРЕВ.