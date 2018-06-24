Турнир уличных боев собрал желающих сойтись в схватке с достойным соперником. Шоу было зрелищным. На ринг вышли уже опытные бойцы и новички.
Екатерина ЧИГИРЕВА (фото).
|
На стадионе Быховского ФОЦ состоялся турнир уличных боев
25.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турнир уличных боев собрал желающих сойтись в схватке с достойным соперником. Шоу было зрелищным. На ринг вышли уже опытные бойцы
|
Свежие газеты
Архив (Разное)