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В Пинском районе утонул рыбак
25.06.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест
Трагедия произошла 24 июня на озере недалеко от деревни Теребень Пинского района. Житель этого населенного пункта 1968 года рождения отправился на рыбалку. Около 18 часов 20 минут его труп обнаружили в воде.
Ведущий специалист Брестского областного совета ОСВОД Вячеслав Симаков рассказал, что обстоятельства гибели рыбака сейчас уточняются.
Опрашивают местных жителей, которые, возможно, могли стать свидетелями чрезвычайного происшествия. Известно, что погибший мужчина нигде не работал, увлекался рыбной ловлей.
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Трагедия произошла 24 июня на озере недалеко от деревни Теребень Пинского района. Житель этого населенного пункта 1968 года рождения отправился на рыбалку. Около 18...
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