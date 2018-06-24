В Пинском районе утонул рыбак

Трагедия произошла 24 июня на озере недалеко от деревни Теребень Пинского района. Житель этого населенного пункта 1968 года рождения отправился на рыбалку. Около 18 часов 20 минут его труп обнаружили в воде.







Ведущий специалист Брестского областного совета ОСВОД Вячеслав Симаков рассказал, что обстоятельства гибели рыбака сейчас уточняются.

Опрашивают местных жителей, которые, возможно, могли стать свидетелями чрезвычайного происшествия. Известно, что погибший мужчина нигде не работал, увлекался рыбной ловлей.



По словам Вячеслава Симакова, с начала нынешнего года на водоемах Брестской области погибли 24 человека, в том числе один ребенок. В областном совете ОСВОД в очередной раз напомнили, что не только в воде, но и вблизи водоемов следует соблюдать максимальную осторожность, чтобы избежать беды.