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В Пинском районе утонул рыбак

25.06.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Трагедия произошла 24 июня на озере недалеко от деревни Теребень Пинского района. Житель этого населенного пункта 1968 года рождения отправился на рыбалку. Около 18 часов 20 минут его труп обнаружили в воде. 

В Пинском районе утонул рыбак

Ведущий специалист Брестского областного совета ОСВОД Вячеслав Симаков рассказал, что обстоятельства гибели рыбака сейчас уточняются.

Опрашивают местных жителей, которые, возможно, могли стать свидетелями чрезвычайного происшествия. Известно, что погибший мужчина нигде не работал, увлекался рыбной ловлей. 

По словам Вячеслава Симакова, с начала нынешнего года на водоемах Брестской области погибли 24 человека, в том числе один ребенок. В областном совете ОСВОД в очередной раз напомнили, что не только в воде, но и вблизи водоемов следует соблюдать максимальную осторожность, чтобы избежать беды. 

 
 
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Трагедия произошла 24 июня на озере недалеко от деревни Теребень Пинского района. Житель этого населенного пункта 1968 года рождения отправился на рыбалку. Около 18...
 
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