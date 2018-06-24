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Внимание водителям! Сегодня футбол: ограничение движения

25.06.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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25 июня 2018 года в 20.45 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (г.Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами ФК «Динамо-Брест» (г.Брест) и ФК «Городея» (г.Минск).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56697.php

Внимание водителям! Сегодня футбол: ограничение движения

В районе проведения матча ожидается большое скопление людей и автотранспорта.

В связи с проведением данного массового мероприятия с 18.00 часов до окончания футбольного матча будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств всех видов напротив спорткомплекса, по ул.Гоголя и ул.Коммунистической.

С 20.00 до окончания футбольного матча будет ограничено движение транспортных средств по ул.Коммунистической на участке от ул.Воровского до ул.Гоголя, по нечетной стороне ул.Гоголя от ул.Наганова до ул.Коммунистической, а также (при необходимости) – по четной стороне ул.Гоголя от ул.Ленина до ул.Наганова.

По окончании матча (при необходимости) на перекрестке ул.Ленина и ул.Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов.

Уважаемые водители, планируйте маршрут своего движения заблаговременно! Используйте для движения альтернативные улицы.

Приносим извинения за временные неудобства!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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25 июня 2018 года в 20.45 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (г.Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами...
 
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