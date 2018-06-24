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Внимание водителям! Сегодня футбол: ограничение движения
25.06.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест
25 июня 2018 года в 20.45 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (г.Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами ФК «Динамо-Брест» (г.Брест) и ФК «Городея» (г.Минск).
В районе проведения матча ожидается большое скопление людей и автотранспорта.
В связи с проведением данного массового мероприятия с 18.00 часов до окончания футбольного матча будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств всех видов напротив спорткомплекса, по ул.Гоголя и ул.Коммунистической.
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25 июня 2018 года в 20.45 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (г.Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами...
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