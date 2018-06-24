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Транспортная инспекция - безопасность превыше всего!

25.06.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Транспортной инспекцией по Брестской области, постоянно проводится контроль за соблюдением производителями транспортных работ и услуг законодательства в области транспортной деятельности.


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Транспортная инспекция - безопасность превыше всего!

Так, в отношении субъектов хозяйствования оказывающих на территории города Бреста услуги по автомобильным перевозкам пассажиров в экспрессном регулярном сообщении в июне 2018 года были проведены контрольные мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, выявлено 4 нарушения законодательства Республики Беларусь в области транспортной деятельности. По фактам выявленных нарушений составлено четыре акта осмотра автомобильного транспортного средства.

Виновные должностные лица, допустившие к участию в дорожном движении транспортные средства с неисправностями (не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства задние двери аварийного выхода и устройства приведения их в действие), при которых их эксплуатация в дорожном движении запрещена в соответствии с законодательством будут привлечены к административной ответственности по статье 18.24 Кодекса об административных правонарушений Республики Беларусь. Субъекты хозяйствования, допустившие грубые нарушения законодательства о лицензировании будут привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушений Республики Беларусь.

В соответствии с пунктом 82 Указа Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности», в случае выявления лицензирующим или другим контролирующим (надзорным) органом грубого нарушения лицензиатом (его работником, обособленным подразделением) законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий или иных нарушений, являющихся основанием для прекращения действия лицензии в соответствии с законодательными актами, регулирующими соответствующий лицензируемый вид деятельности, лицензирующий орган, выдавший лицензию, принимает решение о ее прекращении.

Деятельность Транспортной инспекции и в дальнейшем будет направлена на предупреждение и недопущение нарушений законодательства в области транспортной деятельности. 

 
Теги: Брест
 
 
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