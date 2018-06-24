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В Барановичском районе автомобиль врезался в отбойник

25.06.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барановичском районе легковой автомобиль врезался в отбойник, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56695.php

В Барановичском районе автомобиль врезался в отбойник

Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 июня примерно в 9.10 вблизи деревни Новая Мышь.

По предварительной информации, за рулем автомобиля "Ниссан Премьера" находилась жительница агрогородка Жемчужный 1990 года рождения. Женщина не справилась с управлением, выехала на обочину, где машина врезалась в отбойник. В результате аварии пострадала пассажирка 1966 года рождения. Она госпитализирована.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56695.php

В Барановичском районе автомобиль врезался в отбойник

Проводится проверка. Водитель в момент совершения ДТП была трезва.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56695.php

В Барановичском районе автомобиль врезался в отбойник
 В Барановичском районе автомобиль врезался в отбойник

ГАИ Брестской области:

24.06.2018 года в Барановичском районе на 10 км автодороги Р-108 «Барановичи-Молчадь-Дятлово» в результате ДТП 1 человек ранен.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56695.php

В Барановичском районе автомобиль врезался в отбойник


По предварительной версии: около 09:10 часов 28-летняя жительница Барановичского района а.г. Жемчужный, управляя автомобилем «Ниссан-Премьера», двигаясь по автодороге Р-108 «Барановичи-Молчадь-Дятлово» в направлении г. Барановичи, вблизи деревни Новая Мышь, на закруглении дороги влево, не выбрала безопасную скорость движения, не учла погодные (метеорологические) условия, в результате чего не справившись с управлением, совершила наезд на барьерное ограждение, расположенное слева по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пассажир, 51-летняя жительница Барановичского района д. Лотвичи, которая находилась на заднем пассажирском сидении слева, была пристегнута ремнем безопасности, получила телесные повреждения, бригадой СМП был доставлена в УЗ «Барановичская городская больница», госпитализирована в травматологическое отделение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56695.php

В Барановичском районе автомобиль врезался в отбойник


Допуск к участию в дорожном движении на автомобиль отсутствует.

Светлое время суток, участок дороги – закругление влево, проезжая часть дороги асфальтированная, покрытие мокрое. На участке дороги ограничение максимальной скорости 70 км/ч. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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В Барановичском районе легковой автомобиль врезался в отбойник, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Дорожно-транспортное происшествие случилось 24...
 
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