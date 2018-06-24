День молодёжи отметили в Бресте на улице Набережной

В минувшее воскресенье в городе над Бугом отметили День молодежи. В рамках праздника мероприятия прошли на двух площадках: ул. Набережная Франциска Скорины и площади Ленина.



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У «причала» возле Мухавца была выстроена сцена, на которой выступили лучшие творческие коллективы Бреста: Центр ART_PIPPER, Творческая студия «МагалиФФ», студия современного танца МАY, эстрадные исполнители, артисты народной цирковой студии «Даугялы». А главным фишкой концерта в этом году стала группа «PROвокация».



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Рядом со сценой работали интерактивные экспозиции и площадки. Клуб внедорожной мототехники «Цитадель» организовал показ автомобилей повышенной проходимости. Члены этого общественного объединения провели силовой конкурс для настоящих мужчин. Нужно было поднять здоровенное колесо с диском от джипа максимальное количество раз. Рекорд составил более 50 жимов. Участникам и победителям конкурса вручали билеты на «БрестДжипФест -2018» и электронные часы.



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Также в рамках мероприятия была организована благотворительная лотерея. Её целью стал сборсредств для онкобольной девочки. Присутствующие всего за один рубль приобретали право стать участниками розыгрыша велосипеда.