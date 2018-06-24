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В Бресте водитель совершил наезд на велосипедистку и скрылся

25.06.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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22.06.2018 в г.Бресте в результате ДТП ранен 1 человек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56693.php

В Бресте водитель совершил наезд на велосипедистку и скрылся

По предварительной версии: около 17 часов 50 минут 34-летняя жительница Бреста, управляла велосипедом «Аист» и двигалась по тротуару ул.Пушкинской г.Бреста со стороны ул.Карбышева к ул.Кирова. На перекрестке с бульваром Космонавтов, при пересечении проезжей части по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора (не спешивалась) на нее совершил наезд водитель неустановленного легкового автомобиля темного цвета, который двигался во встречном направлении ул.Пушкинской со стороны ул.Кирова, совершая маневр левого поворота в сторону ул.Гоголя. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. О произошедшем в милицию не сообщала.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56693.php

В Бресте водитель совершил наезд на велосипедистку и скрылся


Позже обратилась с диагнозом: закрытый перелом левой лучевой кости?, закрытый перелом головки левой малоберцовой кости, ссадины левой голени за помощью в УЗ «Брестская городская больница СМП». После оказания медицинской помощи была отпущена домой. В ходе опроса пояснила, что травмы получены в результате ДТП.

По данному происшествию проводится проверка сотрудниками батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Госавтоинспекция разыскивают свидетелей и очевидцев данного ДТП на перекрестке улиц Пушкинская-бульвар Космонавтов, которые могут оказать содействие и помощь в установлении водителя. Просьба звонить по телефонам: (8016) 41-44-44 или 27-56-51,41-16-33.

Заранее благодарим за активную гражданскую позицию и содействие.

 
Теги: Брест
 
 
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22.06.2018 в г.Бресте в результате ДТП ранен 1 человек. По предварительной версии: около 17 часов 50 минут 34-летняя жительница Бреста, управляла велосипедом «Аист» и...
 
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