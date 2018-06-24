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В Бресте водитель совершил наезд на велосипедистку и скрылся
25.06.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест
22.06.2018 в г.Бресте в результате ДТП ранен 1 человек.
По предварительной версии: около 17 часов 50 минут 34-летняя жительница Бреста, управляла велосипедом «Аист» и двигалась по тротуару ул.Пушкинской г.Бреста со стороны ул.Карбышева к ул.Кирова. На перекрестке с бульваром Космонавтов, при пересечении проезжей части по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора (не спешивалась) на нее совершил наезд водитель неустановленного легкового автомобиля темного цвета, который двигался во встречном направлении ул.Пушкинской со стороны ул.Кирова, совершая маневр левого поворота в сторону ул.Гоголя. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. О произошедшем в милицию не сообщала.
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22.06.2018 в г.Бресте в результате ДТП ранен 1 человек. По предварительной версии: около 17 часов 50 минут 34-летняя жительница Бреста, управляла велосипедом «Аист» и...
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