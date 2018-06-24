Новая спортивная площадка появилась в Ганцевичах

В Ганцевичах (Брестская область) обустроили новую спортивную площадку для игры в футбол и волейбол, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист райисполкома Дмитрий Матулис.



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Обязательства по строительству объекта на себя взяло ООО "Санта Ритейл".

Согласно договору, рядом с новым магазином компании была обустроена спортивная зона. В распоряжении местных жителей футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для игры в волейбол. Условия позволяют проводить соревнования регионального масштаба. "Площадка очень выгодно размещается. Она обустроена в развивающемся микрорайоне, где живет много молодых семей. Уверен, будет пользоваться повышенным спросом, особенно в летний период", - отметил Дмитрий Матулис.

Помимо этого, в Ганцевичах вскоре откроется еще один спортивный объект. На окраине города в урочище Горки обустраивается велосипедная кросс-кантри трасса. Ее протяженность составит около двух километров. Маршрут пролегает по пересеченной местности.

"С таким предложением в райисполком обратились любители велосипедной езды. Мы инициативу поддержали. Проект находится на завершающей стадии. В урочище Горки уже есть лыжероллерная трасса, скоро откроется велосипедная", - отметил главный специалист райисполкома.