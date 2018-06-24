Что удивило жительницу французского Бреста в Бресте белорусском

Нелли Пранк приехала в наш город первый раз. Живёт она на краю континента – во французской провинции Бретань, в городе Бресте. Встретились мы с ней во Дворце культуры железнодорожников, и она рассказала о своих впечатлениях.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56691.php

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Ей уже за 70, уточнять не будем, когда-то она работала учительницей. После визита в её Брест наших брестчан заинтересовалась и белорусским Брестом.

До этой встречи она успела ознакомиться с городом, посетить Музей спасённых ценностей и даже застать часть встречи председателя горисполкома Александра Рогачука с горожанами в субботу, во Дворце профсоюзов.



Очень демократично



Она очень энергична, когда рассказывает – её жестикуляция красива и неповторима. Чувствуется стиль. Нелли Пранк поделилась своими впечатлениями и тем, что ее по-настоящему изумило. Хоть повествование и шло через переводчицу, эмоции – не подделаешь. И удивлений я насчитал три.



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- Меня удивили улицы Бреста – ряд зелени между тротуарами и проезжей частью делает их шире. Очень просторно и красиво, – сказала гостья.

Чтобы понять её удивление, вечером заглянул в энциклопедии и другие описания французского Бреста: благо, что интернет позволяет разглядеть многое. Действительно, французский Брест отличается от нашего. По населению он в два раза меньше, у него длинная история, но старая часть города значительно разрушена во время Второй мировой войны. Дома восстановили на месте разрушенных, со всеми особенностями, присущими старым европейским городам, где узкие тротуары, а проезжая часть почти подступает к стенам. Выпирающие многоэтажки в центре города решительно не понравились, не надо было строителям уступать. Зелени явно в городской черте меньше, чем у нас, да она по большому счёту им и не нужна. Ведь, если быть честными, не деревья – основной поставщик кислорода, а мировой океан. А он рядом, ветер с него всё время чистый. Так что цените свою зелень, брестчане, не у всех она есть.



– Меня удивил ваш мэр. Я видела его встречу с населением, очень демократично. Поняла, что у вас есть какая-то проблема, но у нас так не принято такое проводить, – другое удивление французской брестчанки.



Похожи и нет



Чтобы понять, пришлось заглянуть на официальный сайт города brest.fr и порыться во французских СМИ. Их сайт очень напоминает сайт нашего горисполкома: заседания муниципалитета, вопросы для обсуждения, «социалка». В новостях нашёл, что как раз 19 июня при рытье котлована под строительство нашли немецкую авиабомбу времён войны, собираются вывозить с предосторожностями – всё как у нас. Выражают обеспокоенность, как протесты профсоюзов отразятся на работе системы школьного питания… Расписание культурных мероприятий…



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А вот традиционных у нас прямых телефонных линий и бурных встреч с населением – не нашёл. Видать, у них другая политическая культура. Впрочем, трения там есть. Весной были в Париже мощные демонстрации, даже водомётами разгоняли – но кто у нас про это знает? Писать про такое у нас не принято, чтобы не будить воображение эмоциональных граждан. Так что цените нашу демократию, брестчане, во Франции такого нет.



- Меня удивило, что у нас практически ничего не знают о вашей красивой стране, – это было как бы глобальное обобщение.

Что есть – то есть. Не зная французского языка, пользуясь гугл-транслейтом, даже на уровне газетных заголовков стало понятно, что тема Беларуси там едва прослеживается.



А что мы знаем про Францию? В футбол у австралийцев выиграли, это точно знаем. В их Бресте большой порт, на котором завязана экономика. Есть крупная военно-морская база, убежища для подводных лодок, построенные ещё немцами в 1940 году, шикарный океанариум. Как и наш Брест – город заинтересован в туристах, но туда они на яхтах плывут.



Подведём итог сравнению впечатлений – у нас есть, что показать и чем гордиться.