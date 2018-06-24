В пик сезона - более 15 000 пассажиров в месяц. Теплоход "Гродно" уже почти 40 лет курсирует по реке Мухавец и одинаково нравится как жителям города, так и иностранным гостям. Но несколько месяцев судна в акватории не видать. Куда же подевался пассажирский теплоход на время отпусков и летних каникул? Ответ искала наша съемочная группа.



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Рассказывает Виктория Потоня.

Это эксклюзивные кадры. Теплоход "Гродно" в Бресте появился в 80-м году, после Олимпийских игр. Перегон судна из Москвы осуществлял экипаж из 4 человек. В брестском порту даже хранится фотохроника тех событий. Первым на прочность речной корабль проверил капитан Михаил Занько. Это было путешествие в 2 месяца: по Москве-реке, Волге, Дону и Припяти.

В наши дни в самый пик сезона "Гродно" перевозит более 15 000 пассажиров в месяц. Правда, сейчас пришлось сделать небольшой перерыв: теплоход на реконструкции.

В обновлении своего речного корабля участвует и капитан-механик Степан Зелько. За штурвалом "Гродно" он уже 30 лет. Последний раз теплоход ремонтировали в 2013. Теперь, чтобы заменить подводную часть обшивки, специалистам Пинского судоремонтного завода понадобилось три месяца и 6 тонн металла. Заменили рулевое управление, отремонтировали электрооборудование. Словом, теплоход продолжит свое речное плавание.



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После капитального ремонта "Гродно" стал более комфортным, технические характеристики улучшены. Одновременно на борт он может принять 150 пассажиров. Маршрут в 10 километров по акватории реки Муховец длится 1 час. В особенности ждут возобновления прогулочных рейсов любители отдыха на природе.

Прогулки привлекают туристов разных возрастов, бывают и эксклюзивные романтические туры. Популярны экскурсии по воде у иностранных гостей, в особенности у поляков, немцев и россиян.

С этого причала на набережной Бреста почти 40 лет отправляется пассажирский теплоход "Гродно". Планируется, что после капитального ремонта он снова примет первых туристов на борт в начале июля.