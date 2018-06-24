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В Барановичах мать чуть не зарезала сына

25.06.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пострадавший с колото-резаной раной грудной клетки доставлен в больницу. Напавшая на него с ножом мать задержана.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56689.php

В Барановичах мать чуть не зарезала сына

60-летняя мать-пенсионерка и ее 40-летний сын жили под одной крышей.

Ближе к вечеру 23 июня между близкими родственниками возникла ссора, в ходе которой женщина схватилась за нож, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Мужчину с колото-резаной раной грудной клетки, проникающей в мышечную полость, госпитализировали.

 
 
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Пострадавший с колото-резаной раной грудной клетки доставлен в больницу. Напавшая на него с ножом мать задержана. 60-летняя мать-пенсионерка и ее 40-летний сын жили...
 
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