В Барановичах мать чуть не зарезала сына

Пострадавший с колото-резаной раной грудной клетки доставлен в больницу. Напавшая на него с ножом мать задержана.



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60-летняя мать-пенсионерка и ее 40-летний сын жили под одной крышей.

Ближе к вечеру 23 июня между близкими родственниками возникла ссора, в ходе которой женщина схватилась за нож, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Мужчину с колото-резаной раной грудной клетки, проникающей в мышечную полость, госпитализировали.