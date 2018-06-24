Под Кобрином патрульный автомобиль ГАИ буксировал мотоцикл с инспектором

В объектив регистратора очевидца попала необычная ситуация: патрульный автомобиль ГАИ буксировал мотоцикл, на котором находился инспектор ГАИ. Видео появилось в соцсетях, в группе "За рулем Кобрин" . В группе также отмечается:



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56688.php

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"23 июня около полудня в нашем канале прошла информация, что в районе деревни Залесье был задержан мотоциклист, вероятно, в нетрезвом состоянии... Спустя несколько минут пришли фото и сообщения о том, что "борт 1157 БУКСИРУЕТ МОТОЦИКЛ "Минск" через Пинский мост со стороны города. При съезде на кольцо чуть не запутался канат в колесо мотоцикла, а инспектор не едва упал. Как это возможно?

Мы сомневались до того момента, пока не прислали видео. Слов больше не осталось! Неужели нет других возможностей доставить мотоцикл на штрафстоянку, шлем для мотопатруля где-то же взяли или скажете, что он есть в каждом патрульном автомобиле? Нам кажется, но в нашем ОГАИ что-то идет не так…"

Очевидцы отмечают, что инспекторы нарушили пункт 193.4 ПДД, согласно которому буксировка запрещена мотоциклами без боковых прицепов, а также таких мотоциклов, кроме буксировки прицепов, специально предназначенных для мотоциклов.