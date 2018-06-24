|
Под Кобрином патрульный автомобиль ГАИ буксировал мотоцикл с инспектором
25.06.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест
В объектив регистратора очевидца попала необычная ситуация: патрульный автомобиль ГАИ буксировал мотоцикл, на котором находился инспектор ГАИ. Видео появилось в соцсетях, в группе
"23 июня около полудня в нашем канале прошла информация, что в районе деревни Залесье был задержан мотоциклист, вероятно, в нетрезвом состоянии... Спустя несколько минут пришли фото и сообщения о том, что "борт 1157 БУКСИРУЕТ МОТОЦИКЛ "Минск" через Пинский мост со стороны города. При съезде на кольцо чуть не запутался канат в колесо мотоцикла, а инспектор не едва упал. Как это возможно?
Мы сомневались до того момента, пока не прислали видео. Слов больше не осталось! Неужели нет других возможностей доставить мотоцикл на штрафстоянку, шлем для мотопатруля где-то же взяли или скажете, что он есть в каждом патрульном автомобиле? Нам кажется, но в нашем ОГАИ что-то идет не так…"
Очевидцы отмечают, что инспекторы нарушили пункт 193.4 ПДД, согласно которому буксировка запрещена мотоциклами без боковых прицепов, а также таких мотоциклов, кроме буксировки прицепов, специально предназначенных для мотоциклов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В объектив регистратора очевидца попала необычная ситуация: патрульный автомобиль ГАИ буксировал мотоцикл, на котором находился инспектор ГАИ. Видео появилось в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)