В рамках рекламной акции сегодня, на ул. Набережной на парковке у магазина 1000 мелочей, автомобили были припаркованы таким необычным образом.



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Нет, это не ДТП. Нет, никто не пострадал. Нет, не пытайтесь это повторить самостоятельно.



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А рекламируют ребята Джип-фест, который состоится уже совсем скоро недалеко от Бреста.



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А вот как всё выглядело с высоты:



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