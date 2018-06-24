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В Бресте показали, как паркуются правильные "джиперы" (спойлер - наезжают друг на друга)

25.06.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках рекламной акции сегодня, на ул. Набережной на парковке у магазина 1000 мелочей, автомобили были припаркованы таким необычным образом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56687.php

В Бресте показали, как паркуются правильные "джиперы" (спойлер - наезжают друг на друга)

Нет, это не ДТП. Нет, никто не пострадал. Нет, не пытайтесь это повторить самостоятельно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56687.php

В Бресте показали, как паркуются правильные "джиперы" (спойлер - наезжают друг на друга)

А рекламируют ребята Джип-фест, который состоится уже совсем скоро недалеко от Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56687.php

В Бресте показали, как паркуются правильные "джиперы" (спойлер - наезжают друг на друга)

А вот как всё выглядело с высоты:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56687.php

В Бресте показали, как паркуются правильные "джиперы" (спойлер - наезжают друг на друга)

Сегодня, 24 июня 2018 года на набережной проходили мероприятия в рамках празднования Дня молодёжи в Бресте.

Теги: Брест
 
 
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В рамках рекламной акции сегодня, на ул. Набережной на парковке у магазина 1000 мелочей, автомобили были припаркованы таким необычным образом. Нет, это не ДТП. Нет,...
 
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