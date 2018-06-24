Пять человек были задержаны в Бресте во время сбора подписей за отставку руководства местной вертикали

В Бресте 24 июня были задержаны общественные активисты Дмитрий Бекалюк, Дмитрий Андросюк, Олег Ермоленко, а также блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56686.php

Читать полностью в источнике с фото:





Как сообщил БелаПАН Кабанов, это произошло около двух часов дня у центрального входа на рынок на улице Пушкинской, где проходил сбор подписей за отставку брестских чиновников — глав областного, районного и городского исполкомов.

Бекалюк и Ермоленко собирали подписи, Кабанов и Петрухин вели видеотрансляцию, Андросюк находился рядом с ними.

«Нас всех доставили в Ленинский РОВД. Около 15:15 после опроса меня первого отпустили из милиции. Затем по одному — остальных. Последним около 16:00 отпустили Бекалюка», — сказал Кабанов.

«Видимо, было указание начальства убрать нас с улицы, чтобы сорвать сбор подписей. С 24 июня по выходным дням противники строительства аккумуляторного завода решили продолжить уличный сбор подписей за отставку местных чиновников», — рассказал Бекалюк.

Ранее противники строительства аккумуляторного завода обратились в Национальное собрание с просьбой разъяснить, является ли сбор подписей на улице массовым мероприятием, подпадающим под действие соответствующего законодательства.











8 июня председатель постоянной комиссии Палаты представителей комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Андрей Наумович направил авторам ответ, в котором сообщил, что сбор подписей массовым мероприятием не является.