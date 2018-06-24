ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте в третий раз отметили Международный День йоги

25.06.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

24 июня 2018 года в Бресте в третий раз отметили Международный День йоги. Организаторы фестиваля Ирина Лозовская и Татьяна Шерсткова рассказали, что в этом году к брестчанам присоединились практикующие йогу жители Белоозерска и Кобрина. Все вместе они приветствовали Солнце традиционным комплексом Сурья Намаскар.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56683.php

В Бресте в третий раз отметили Международный День йоги

Под открытым небом в сквере рядом с Брестской крепостью были организованы 6 площадок, где проходили мастер-классы по Шри Шри Йоге, Дзен Йоге, парной и женской Йоге, йоге голоса.

Познакомиться с древними практиками и принять участие в ознакомительных занятиях по Хатха йоге смогли все желающие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56683.php

В Бресте в третий раз отметили Международный День йоги

На выгоревшей от жары желтой траве разноцветными лепестками легли коврики для йоги. Плавные движения рук, ног и всего тела. Размеренное свободное дыхание. Перетекающие из одного в другое движения. Сложные и простые асаны, которые может выполнить человек любой степени физической подготовки. Вопросы мастерам, наставления учителя, знакомство с новыми практиками, техниками расслабления и восстановления организма.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56683.php

В Бресте в третий раз отметили Международный День йоги

К группе подходили, внимательно наблюдали и пытались повторить позы и движения зрители и участники проходящего поблизости традиционного Брестского ПолуМарафона.

Любители боевых практик приняли участие в открытых занятиях клуба традиционного воинского искусства Японии «Будзинкан».

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июня 2018 года в Бресте в третий раз отметили Международный День йоги. Организаторы фестиваля Ирина Лозовская и Татьяна Шерсткова рассказали, что в этом году к...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Браславском районе произошёл пожар на торфопредприятии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика