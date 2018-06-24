24 июня 2018 года в Бресте в третий раз отметили Международный День йоги. Организаторы фестиваля Ирина Лозовская и Татьяна Шерсткова рассказали, что в этом году к брестчанам присоединились практикующие йогу жители Белоозерска и Кобрина. Все вместе они приветствовали Солнце традиционным комплексом Сурья Намаскар.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56683.php

Читать полностью в источнике с фото:





Под открытым небом в сквере рядом с Брестской крепостью были организованы 6 площадок, где проходили мастер-классы по Шри Шри Йоге, Дзен Йоге, парной и женской Йоге, йоге голоса.

Познакомиться с древними практиками и принять участие в ознакомительных занятиях по Хатха йоге смогли все желающие.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56683.php

Читать полностью в источнике с фото:





На выгоревшей от жары желтой траве разноцветными лепестками легли коврики для йоги. Плавные движения рук, ног и всего тела. Размеренное свободное дыхание. Перетекающие из одного в другое движения. Сложные и простые асаны, которые может выполнить человек любой степени физической подготовки. Вопросы мастерам, наставления учителя, знакомство с новыми практиками, техниками расслабления и восстановления организма.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56683.php

Читать полностью в источнике с фото:





К группе подходили, внимательно наблюдали и пытались повторить позы и движения зрители и участники проходящего поблизости традиционного Брестского ПолуМарафона.

Любители боевых практик приняли участие в открытых занятиях клуба традиционного воинского искусства Японии «Будзинкан».