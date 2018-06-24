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Украинский пункт пропуска "Пища" на границе с Беларусью снова работает
25.06.2018 13:08 — Разное | Виртуальный Брест
Пункт пропуска "Пища" на украинском участке границы с Беларусью снова работает.
Белорусские пограничники передали информацию от украинской стороны о том, что оформление граждан и транспорта в пункте пропуска “Пища” (сопредельный белорусский - “Олтуш”) восстановлено в полном объеме.
Напомним, ранее пункт временно не работал из-за отсутствия электроэнергии.
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Пункт пропуска "Пища" на украинском участке границы с Беларусью снова работает. Белорусские пограничники передали информацию от украинской стороны о том, что...
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