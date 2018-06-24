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Отделение социальной помощи на дому территориального Центра соцобслуживания населения Пинского района отметило 30-летний юбилей
25.06.2018 — Разное | Полесская правда
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Свой значимый вклад в деятельность Центра внесли социальные работники, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе – Е.Д. Бут-Гусаим, А.Н. Мовшук, В.А. Богданович, Н.Г. Яремец, С.В. Шпаковская, О.Н. Махновец, А.А. Линкевич.
И сегодня социальная служба держится на преданных ей людях. Вот уже более 25 лет безошибочно доставляет специалистов Центра в любой отдаленный уголок района добросовестный водитель А.С. Чечун. Ответственные, исполнительные, опытные сотрудники – инспектор по основной деятельности И.А. Крохмалюк, социальные работники Г.А. Омелькович, Е.М. Лира, Н.В. Середич, М.П. Барановская, Г.А. Попитич, М.В. Лозюк, О.Ф. Шепелевич, И.С. Ткач, В.М. Щербач, Г.В. Пошелюк, Л.Т. Самуйлич и другие.
С 2013 года территориальный Центр соцобслуживания населения Пинского района возглавляет Т.Г. Лебедевская. Благодаря ее эффективной деятельности, инициативе и творческому подходу к выполнению задач растет престиж Центра. Тамара Геор-гиевна поблагодарила социальных работников за их милосердный труд, неиссякаемую доброту, житейскую мудрость, выразила уверенность, что и в дальнейшем они будут приносить людям пользу и поддерживать тех, кто в этом нуждается.
С юбилейной датой сотрудников ТЦСОН поздравил заместитель председателя Пинского райисполкома Д.Г. Полховский:
– Социальная защита была и остается в числе приоритетных направлений политики, реализуемой в Пинском районе, и направлена на оказание помощи всем нуждающимся, тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Все эти годы вы помогаете ветеранам войны и труда, инвалидам, детям-сиротам, многодетным семьям, престарелым, малоимущим, тем самым делаете благородное дело, не позволяете людям почувствовать себя одинокими и забытыми. Работать в социальной сфере непросто. Нужно обладать не только профессионализмом, терпением, выдержкой, но и про-сто быть добрым человеком. Все эти качества у вас есть. От имени райисполкома и районного Совета депутатов поздравляю с юбилеем и желаю доброго здоровья, благополучия, душевного тепла!
По традиции, в праздничный день не обошлось без наград и подарков. Лучшим работникам отделения социальной помощи на дому ТЦСОН были вручены почетные грамоты и благодарственные письма райисполкома, управления по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома, районной организации РОО «Белая Русь», профсоюзов, ветеранской организации. Памятные сувениры получили ветераны Центра. Яркими творческими номерами присутствующих порадовал народный вокальный ансамбль «Явар ды Каліна» Красичинского СДК.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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Отделение социальной помощи на дому территориального Центра соцобслуживания населения Пинского района отметило 30-летний юбилей
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