Отделение социальной помощи на дому территориального Центра соцобслуживания населения Пинского района отметило 30-летний юбилей



«Пусть добротой наполнится душа». Под таким названием 19 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею отделения социальной помощи на дому территориального Центра соцобслуживания населения Пинского района. Это праздник людей, посвятивших себя благородному делу – работе с теми, кто нуждается в помощи и поддержке.









На мероприятии звучали слова благодарности всем сотрудникам соцслужбы района. Они вкладывают столько сил, энергии, теплоты в свой труд, который требует полной самоотдачи, искреннего сострадания и чуткости. Особый почет – ветеранам, которые стояли у истоков становления и развития. Все начиналось в 1988 году, когда на базе Пинковичского дома-интерната было образовано отделение социальной помощи на дому. Первым заведующим отделения назначили П.Я. Журкова, человека щедрой души и доброго сердца, обладающего богатым жизненным опытом. Вместе с Петром Якимовичем начинали свою трудовую деятельность бухгалтер И.И. Бондарчук, первые инспекторы

В.А. Мороз, О.Н. Сенокосова, Т.В. Брич, Т.П. Иваненко. В 1991 году эстафету от Петра Якимовича переняла М.П. Кононец.













Незаметно пролетели годы сложной, напряженной, интересной работы. В 2002 году отделение было преобразовано в территориальный Центр социального обслуживания населения Пинского района, директором которого стала Мария Петровна. Ее трудовая деятельность – это годы заботы и участия. Она создавала фундамент организации, подбирала кадры, стала инициатором многих благих начинаний, происходящих в Центре, превратила отделения в светлый и теплый дом, где всегда можно найти поддержку и взаимопонимание. Марию Петровну искренне поблагодарили за профессионализм, отзывчивость, неуемную энергию и вручили памятный подарок. В свою очередь, М.П. Кононец поделилась воспоминаниями, выразила признательность тем сотрудникам, с которыми бок о бок трудилась много лет.

Свой значимый вклад в деятельность Центра внесли социальные работники, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе – Е.Д. Бут-Гусаим, А.Н. Мовшук, В.А. Богданович, Н.Г. Яремец, С.В. Шпаковская, О.Н. Махновец, А.А. Линкевич.

И сегодня социальная служба держится на преданных ей людях. Вот уже более 25 лет безошибочно доставляет специалистов Центра в любой отдаленный уголок района добросовестный водитель А.С. Чечун. Ответственные, исполнительные, опытные сотрудники – инспектор по основной деятельности И.А. Крохмалюк, социальные работники Г.А. Омелькович, Е.М. Лира, Н.В. Середич, М.П. Барановская, Г.А. Попитич, М.В. Лозюк, О.Ф. Шепелевич, И.С. Ткач, В.М. Щербач, Г.В. Пошелюк, Л.Т. Самуйлич и другие.

С 2013 года территориальный Центр соцобслуживания населения Пинского района возглавляет Т.Г. Лебедевская. Благодаря ее эффективной деятельности, инициативе и творческому подходу к выполнению задач растет престиж Центра. Тамара Геор-гиевна поблагодарила социальных работников за их милосердный труд, неиссякаемую доброту, житейскую мудрость, выразила уверенность, что и в дальнейшем они будут приносить людям пользу и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

С юбилейной датой сотрудников ТЦСОН поздравил заместитель председателя Пинского райисполкома Д.Г. Полховский:

– Социальная защита была и остается в числе приоритетных направлений политики, реализуемой в Пинском районе, и направлена на оказание помощи всем нуждающимся, тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Все эти годы вы помогаете ветеранам войны и труда, инвалидам, детям-сиротам, многодетным семьям, престарелым, малоимущим, тем самым делаете благородное дело, не позволяете людям почувствовать себя одинокими и забытыми. Работать в социальной сфере непросто. Нужно обладать не только профессионализмом, терпением, выдержкой, но и про-сто быть добрым человеком. Все эти качества у вас есть. От имени райисполкома и районного Совета депутатов поздравляю с юбилеем и желаю доброго здоровья, благополучия, душевного тепла!









Д.Г. Полховский вручил директору ТЦСОН Т.Г. Лебедевской подарок – сертификат на приобретение компьютера для Центра. Теплые пожелания юбилярам адресовали начальник управления по труду, занятости и социальной защите населения Пинского райисполкома В.М. Огиевич, начальник финансового отдела Пинского райисполкома Т.С. Тумилович, заместитель главного врача УЗ «Пинская центральная поликлиника» О.К. Цвирко, председатель Пинской городской организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений И.А. Кузнецова, директор ТЦСОН г. Пинска Ж.П. Гакало, председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов А.Ф. Полейчук, председатель Пинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов М.С. Заранко, председатель Поречского сельисполкома М.А. Вирковский и другие почетные гости. Социальный работник д. Доброславка, победитель конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» 2018 года А.В. Лодыга прочитала трогательные стихи собственного сочинения.

По традиции, в праздничный день не обошлось без наград и подарков. Лучшим работникам отделения социальной помощи на дому ТЦСОН были вручены почетные грамоты и благодарственные письма райисполкома, управления по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома, районной организации РОО «Белая Русь», профсоюзов, ветеранской организации. Памятные сувениры получили ветераны Центра. Яркими творческими номерами присутствующих порадовал народный вокальный ансамбль «Явар ды Каліна» Красичинского СДК.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.