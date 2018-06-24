Благоустройству родного края и наведению порядка на земле уделяется пристальное внимание в Пинском районе



Ряд интересных объектов посетили участники недавней выездной сессии районного Совета депутатов. Это и пункт переработки и сушки ягод ООО «ЛатвБелФрутс», и объект для проведения торжеств «Шатер Облака», церковь святого апостола Иоанна Богослова в Кошевичах, учебные классы Молотковичской вспомогательной школы-интерната, цех розлива напитков ОАО «Пинский винодельческий завод», Пинский лицей сельскохозяйственного производства.



Тема выездной сессии райсовета депутатов не нова – благоустройство и наведение порядка на земле. В качестве примера на этот раз взяли территории Молотковичского и Оховского сельсоветов, их благоустройство, функционирование объектов производственной и социальной сфер.

Благоустройство родного края и наведение порядка на земле было и остается делом не только органов государственного управления, но и всего населения. Особенно это актуально в Год малой родины. В названных сельсоветах, как и в районе в целом, этим вопросам уделяется пристальное внимание. Вообще благоустройство и наведение порядка – это не только борьба с мусором, уборка той или иной территории. Благоустройство подразумевает целый комплекс мероприятий по созданию условий для жизнедеятельности человека, включая состояние дорог, источников водоснабжения, мини-полигонов для сбора твердых бытовых отходов, кладбищ, всех объектов инфраструктуры и прилегающих к ним территорий, обеспечение уличного освещения. Это не разовая акция, а повседневная систематическая работа, кропотливый и трудоемкий процесс.









Наведение порядка на земле – это, прежде всего, ответственность каждого за обеспечение рационального и эффективного использования главного нашего богатства – земли. Как выполняются мероприятия по благоустройству района, в том числе территорий Молотковичского и Оховского сельсоветов, рассказала в своем докладе начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Г.В. Сидорович. Ее выступление поддержали главный санитарный врач В.В. Ващук, которому, кстати, в преддверии Дня медицинских работников было присвоено звание «Отличник здравоохранения», и начальник инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды А.В. Горошко.









А то, что работа проводится, сомнений нет. Депутаты и участники выездной сессии смогли убедиться в этом воочию. Где есть хозяин, там и дело спорится. В полной мере эти слова можно отнести и к территориям, где проходила сессия. Чистые улицы Охова, Кошевичей, Молотковичей, поселка Садового, Жабчиц, Красичина… Здесь и там можно встретить яркие цветники, малые архитектурные формы, детские площадки, ухоженные территории. Безусловно, хотелось бы и большего, чтобы родной населенный пункт был как «город-сад». Но не всегда на это есть средства. И здесь впору самому населению прийти на помощь: если каждый должным образом благоустроит свой двор, покрасит забор, высадит цветы и т.д. – этого будет достаточно для того, чтобы сказка стала былью. Ведь принимая активное участие в деле благоустройства и поддержания порядка на земле, мы сами делаем свою жизнь комфортнее и уютнее, а наш район становится все более привлекательным и современным. Особую роль в этом играют старосты деревень. Не случайно на сессии Почетной грамотой районного Совета депутатов была награждена староста д. Торгошицы Е.В. Сидорчук. Ее искреннее выступление перед депутатами, не наигранная озабоченность проблемами своей деревни вызывают восхищение.



Сессия районного Совета депутатов уже не в первый раз проходила в рамках Дня охраны труда. И это правильно, в первую очередь, с той точки зрения, что задействованное в заседании количество руководителей, депутатов, приглашенных специалистов дает возможность как можно шире и глубже охватить их вопросами безопасности на производстве и охраны труда. О ситуации по соблюдению законодательства по охране труда на предприятиях и в организациях района, а также о производственном травматизме в 2017-2018 годах проинформировали главный специалист сектора труда и заработной платы райисполкома А.А. Будай и главный государственный инспектор межрайонной инспекции труда Т.В. Малайчук.

Плановым вопросом сессии стало присвоение звания «Почетный гражданин Пинского района».

Подводя итоги выездной сессии, председатель районного Совета депутатов И.И. Гузич призвал присутствовавших следить за порядком на подведомственных территориях, быть хозяевами на своей родной земле.

Вероника НИКОЛАЕВА.

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