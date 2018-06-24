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Новое при рассмотрении гражданских дел: кассацию заменит апелляция

25.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Новое при рассмотрении гражданских дел: кассацию заменит апелляция
С 21 июля 2018 года в Республике Беларусь будет осуществлен переход от кассационной формы обжалования не вступивших в законную силу судебных постановлений по гражданским делам к апелляции. Подробнее об изменениях корреспонденту pinsknews.by рассказала заместитель председателя Брестского областного суда Елена Хотько.

Указанные изменения в законодательстве направлены на дальнейшее повышение качества, оперативности и доступности правосудия по гражданским делам.

Основным назначением института апелляционного производства является проверка правильности установления судом первой инстанции фактических обстоятельств дела, применения норм материального и процессуального права и оперативное устранение возможных ошибок, допущенных судом первой инстанции при разрешении спора.

Анализ статистических данных показывает, что в 2017 году судами Брестской области было рассмотрено 22 601 гражданское дело.

Это свидетельствует о том, что граждане достаточно часто выбирают именно судебный порядок защиты своих прав и законных интересов. Кассационные жалобы и протесты на не вступившие в законную силу судебные постановления были поданы только по 5,4% гражданских дел.

Остановимся на некоторых новшествах в гражданском процессуальном законодательстве. Так, согласно изменениям в законодательстве, апелляционная жалоба подается в течение 15 дней со дня вынесения решения или вручения решения с мотивировочной частью, если она составлялась. При этом дополнения к апелляционной жалобе также могут быть поданы в указанный срок и не принимаются после его истечения. При этом возражения юридически заинтересованных в исходе дела лиц на апелляционную жалобу и (или) апелляционный протест могут быть поданы в суд первой инстанции, вынесший решение, а также непосредственно в суд апелляционной инстанции, но не позднее чем за пять дней до начала рассмотрения гражданского дела.

В отличие от кассационной, апелляционная инстанция при необходимости устанавливает новые факты, входящие в предмет доказывания по делу, исследует новые доказательства и выносит новые решения по существу заявленных требований.

В случае необходимости до-проса вызванных в судебное заседание суда апелляционной инстанции свидетелей, экспертов, специалистов, участия переводчика по делу ведется протокол судебного заседания.

При этом следует особо подчеркнуть, что суд апелляционной инстанции может устанавливать новые факты в пределах требований, заявленных в суде первой инстанции, и исследовать новые доказательства, которые сторона не имела возможности представить суду первой инстанции по причинам, признанным судом апелляционной инстанции уважительными. Исходя из принципа процессуальной экономии, участники процесса должны предоставлять все доказательства в суд первой инстанции.

Уважительность причин непредставления стороной доказательств суд апелляционной инстанции устанавливает в каждом конкретном гражданском деле, исходя из его фактических обстоятельств и доводов апелляционной жалобы или апелляционного протеста. При этом апелляционная инстанция проверяет, не связано ли непредоставление доказательств суду первой инстанции с недобросовестным процессуальным поведением стороны и злоупотреблением своими процессуальными правами, например, с целью затянуть рассмотрение дела. К сожалению, как показывает судебная практика, указанные факты имеют место.

Также следует отметить, что законодателем конкретизированы требования к содержанию апелляционной жалобы, которые предусмотрены статьями 405 и 109 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь. Апелляционная жалоба оплачивается государственной пошлиной, в порядке и случаях, установленных законом, и подается в суд первой инстанции с копиями и прилагаемыми к ней письменными материалами по числу юридически заинтересованных в исходе дела лиц.

Несоблюдение указанных требований влечет оставление апелляционной жалобы без движения и предоставление судом первой инстанции срока для исправления указанных недостатков.

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе либо апелляционном протесте, возражениях на них, и проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части. Вместе с тем, если суд апелляционной инстанции придет к выводу, что судом первой инстанции нарушены или неправильно применены нормы материального или процессуального права, то он вправе проверить такое решение в полном объеме.

В суде апелляционной инстанции истец вправе отказаться от иска, ответчик признать иск, стороны могут закончить дело мировым соглашением, а также могут прибегнуть к процедуре медиации, что в совокупности направлено на бесконфликтное разрешение спора участников процесса.

Как показывает судебная статистика, в настоящее время 12% гражданских дел, рассматриваемых судами Брестской области, заканчиваются заключением мирового соглашения или отказом истца от иска в связи с добровольным урегулированием спора.

Также изменения в законодательстве коснутся порядка пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке надзора.

В частности, срок подачи надзорной жалобы по гражданским делам сокращается с трех лет до одного года.

Институт апелляции и обновленный судебный надзор станут дополнительной гарантией вынесения по всем гражданским делам законных и обоснованных судебных постановлений, позволят оперативно исправлять возможные ошибки и обеспечат должную защиту прав, свобод и интересов всех участников гражданского процесса.

 
 
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